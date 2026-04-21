Работа Бакинского метрополитена восстановлена - ОБНОВЛЕНО

Работа Бакинского метрополитена восстановлена.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

14:53

Работа Бакинского метрополитена будет возобновлена в 15:00.

13:10

В настоящее время принимаются оперативные меры по устранению неисправности, возникшей при подаче высокого напряжения на контактный рельс.

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что работа метрополитена будет возобновлена в течение ближайшего часа.

«Приносим извинения пассажирам за возникшие неудобства и благодарим за проявленное понимание», - говорится в сообщении ведомства.

13:03

Эвакуация пассажиров из поездов, оставшихся в тоннеле на перегоне «Гара Гараев - Нариманов», была проведена в условиях полной безопасности.

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что в настоящее время продолжаются меры по устранению технической неисправности.

Будет предоставлена дополнительная информация.

12:55

Обнародованы подробности в связи с технической неисправностью в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщает 1news.az, в ведомстве заявили, что какой-либо угрозы для жизни сотрудников метрополитена и пассажиров зафиксировано не было.

В настоящее время продолжаются меры по устранению неисправности.

12:40

На всех станциях Бакинского метрополитена временно ограничен вход для пассажиров.

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно предварительным данным, сегодня около 12:10 на перегоне «Улдуз - Нариманов» возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс.

В целях безопасности на станциях «Улдуз» и «Нариманов» проводится эвакуация пассажиров. По этой причине движение поездов в направлении «Нариманов - Ахмедлы» ограничено.

В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы и восстановлению подачи напряжения.

Будет предоставлена дополнительная информация.