Работа Бакинского метрополитена восстановлена - ОБНОВЛЕНО
Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
14:53
Работа Бакинского метрополитена будет возобновлена в 15:00.
13:10
В настоящее время принимаются оперативные меры по устранению неисправности, возникшей при подаче высокого напряжения на контактный рельс.
Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
Отмечается, что работа метрополитена будет возобновлена в течение ближайшего часа.
«Приносим извинения пассажирам за возникшие неудобства и благодарим за проявленное понимание», - говорится в сообщении ведомства.
13:03
Эвакуация пассажиров из поездов, оставшихся в тоннеле на перегоне «Гара Гараев - Нариманов», была проведена в условиях полной безопасности.
Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
Отмечается, что в настоящее время продолжаются меры по устранению технической неисправности.
12:55
Обнародованы подробности в связи с технической неисправностью в ЗАО «Бакинский метрополитен».
Как сообщает 1news.az, в ведомстве заявили, что какой-либо угрозы для жизни сотрудников метрополитена и пассажиров зафиксировано не было.
В настоящее время продолжаются меры по устранению неисправности.
12:40
На всех станциях Бакинского метрополитена временно ограничен вход для пассажиров.
Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
Согласно предварительным данным, сегодня около 12:10 на перегоне «Улдуз - Нариманов» возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс.
В целях безопасности на станциях «Улдуз» и «Нариманов» проводится эвакуация пассажиров. По этой причине движение поездов в направлении «Нариманов - Ахмедлы» ограничено.
В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы и восстановлению подачи напряжения.
Будет предоставлена дополнительная информация.