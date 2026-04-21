В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Ясамальском районе Баку произошло тяжелое ДТП, спасатели извлекли пострадавших из деформированного авто.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на Внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого граждане оказались зажаты в автомобиле. К месту происшествия были немедленно привлечены спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что легковой автомобиль марки Toyota столкнулся с двигавшимся грузовиком КамАЗ. В результате столкновения люди оказались заблокированы в деформированном салоне легкового автомобиля.

Спасатели извлекли из машины троих человек, получивших телесные повреждения различной степени тяжести. Также было обнаружено тело одного погибшего, которое было передано по назначению.

По факту соответствующими структурами проводится расследование.