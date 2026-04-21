Церковь должна платить налоги: Пашинян представил дорожную карту ГД по реформе ААЦ

Реформирование ААЦ необходимость. 

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, представляя предвыборную программу «ГД».

По его словам, вследствие деятельности руководства ААЦ в последние десятки лет часть паствы отчуждена от церкви, что делает возможными попытки внешних сил превратить ААЦ в инструмент гибридной войны.

В этой связи программа «ГД» предполагает дорожную карту реформирования ААЦ. В ней первым пунктом значится отставка Католикоса. Далее следует избрание местоблюстителя, принятие устава, финансовая прозрачность и достойное поведение духовенства, избрание Католикоса, а реформы в целом призваны вывести церковь из политической жизни.

«Церковь отделена от государства, но она не может быть вне государства», - заявил Пашинян. 

По его словам, то, что духовенство не может воспользоваться социальными гарантиями, которые предоставляют власти, тоже говорит о попытках поставить ААЦ особняком. Заявив, что главный судья - это народ, Пашинян заверил, что народ должен ответить, насколько приемлемо, что «Ктрич Нерсисян (Католикос Гарегин Второй) уже длительное время превратил церковь в политическую партию, а церковь, позабыв про духовные проповеди занята политическими, причем люди переходят все дозволенные границы». «Наша святыня Эчмиадзин осквернена вашей заразой», - заявил премьер-министр, добавив, что не представляет, как в этих условиях может быть основанное на духовных ценностях общество. По мнению Пашиняна, на предстоящих выборах должен быть решен и этот вопрос. «Глас народа – глас Божий», - переложил Пашинян ответственность на народ.

Говоря о Диаспоре в контексте ААЦ , Пашинян заявил, что есть опасение – не интересы Армении представляются за рубежом, а чуждые интересы в РА, причем против суверенитета, независимости и безопасности.

Возвращаясь к вопросу «интеграции» святых отцов в общество, Пашинян заявил, что в стране действует система всеобщей декларации доходов, и она не может обходить духовенство. «ААЦ осуществляет определенную деятельность и должна платить налоги. Мы готовы все собранные  налоги на 100 процентов возвратить ААЦ и даже больше, в виде социальных гарантий. Почему они во главе с Ктричем Нерсисяном не соглашаются? По той причине, что хотят действовать в тени, не быть подотчетными ни церкви, ни государству», - заявил Пашинян.

Источник: news.am

