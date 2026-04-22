Гросси: без участия МАГАТЭ соглашение США и Ирана будет иллюзией

Возможная договоренность между США и Ираном станет лишь "иллюзией соглашения", если в сделку не будет вовлечено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил его генеральный директор Рафаэль Гросси.

"Если будет достигнуто соглашение, МАГАТЭ должно присутствовать и осуществлять проверку, иначе это станет иллюзией соглашения, а не соглашением. Там должны находиться инспекторы, проверяющие выполнение достигнутых договоренностей", - сказал он журналистам.

Гросси ранее отмечал, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном об иранской ядерной программе без механизмов проверки останутся "всего лишь листом бумаги".

Источник: ТАСС