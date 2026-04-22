В Турции арестовали мать подростка, убившего в школе 9 человек

В Кахраманмараше арестована Пейман Пынар Мерсинли - мать Исы Араса Мерсинли, который, совершив вооруженное нападение на школу, убил 9 человек и ранил 21 человек.

В заявлении прокуратуры Кахраманмараша говорится, что мать подростка арестована ввиду того, что проигнорировала рекомендации врачей о необходимости психиатрического лечения ее сына, что, как считается, способствовало совершению преступления, приведшего к гибели и ранениям людей.

Прокуратура установила, что до нападения на школу психологи из двух разных учреждений рекомендовали лечение, однако мать не приняла это во внимание и не обратилась за соответствующей медицинской помощью.

Прокуратура потребовала ареста Пынар Пейман Мерсинли за халатность в лечении психологических проблем сына, и суд удовлетворил это требование, вынеся постановление о заключении под стражу.

Пынар Пейман Мерсинли, работающая учителем, по решению суда отправлена в тюрьму. Сообщается, что расследование по делу продолжается.

Ранее был арестован отец подростка.

Источник: Haberler