На ряде станций бакинского метро наблюдается плотный пассажиропоток

В Бакинском метрополитене с утра наблюдается плотный пассажиропоток.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», причиной скопления людей стало то, что движение поездов сегодня организовано по графику субботнего дня, передает 1news.az.

На данный момент на ряде станций, особенно на «20 Января», «Иншаатчылар», «28 Мая» и «Кёроглу», наблюдается рост пассажиропотока, на платформах и в переходах образовалась давка (скученность).

Напомним, что вчера около 12:00 в метро произошла техническая неисправность, из-за чего вход на все станции был временно ограничен. В 15:00 работа станций на вход была полностью восстановлена.

Беременная женщина среди госпитализированных: новые подробности ЧП в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО