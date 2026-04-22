Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов из-за нехватки топлива

Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa, отменит около 20 тысяч рейсов из-за нехватки топлива.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте перевозчика.

Уточняется, что было принято решение скорректировать расписание и сократить количество нерентабельных ближнемагистральных рейсов на 120 в сутки. Таким образом компания рассчитывает сэкономить более 40 тысяч тонн авиационного керосина, цена на который выросла вдвое с начала конфликта с Ираном.

Сокращения распланированы до октября. Сейчас Lufthansa обеспечена топливом на ближайшие недели и надеется на «в целом стабильные поставки» топлива. Тем не менее, перевозчик озаботился физической закупкой авиационного топлива, а также хеджированием цен.