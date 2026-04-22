Выявлены серьезные нарушения в Олимпийских спорткомплексах Азербайджана

В олимпийских спортивных комплексах выявлены серьезные финансовые и управленческие нарушения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, Счетная палата в ходе аудита олимпийских спортивных комплексов (ОСК), находящихся в ведении Министерства молодежи и спорта, выявила серьезные финансовые нарушения и пробелы в управлении.

Аудит охватил период 2022–2025 годов и коснулся средств на общую сумму 15 млн манатов.

В отчете отмечается, что в деятельности ОСК отсутствовало стратегическое планирование, тарифная политика не была обоснована, а большая часть доходов оставалась в зависимости от государственных субсидий. В ряде случаев цены на услуги устанавливались без учета реальных затрат.

Кроме того, было установлено, что в большинстве комплексов не составлялась финансовая отчетность, часть доходов принималась в наличном виде без надлежащего оформления, а налоговые обязательства исполнялись некорректно.

Счетная палата подчеркивает: несмотря на расширение спортивной инфраструктуры, число занимающихся спортом сокращается, что свидетельствует о неэффективном использовании существующего потенциала.