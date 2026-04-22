Счетная палата выявила финансовые недочеты в деятельности Госагентства автодорог

First News Media09:00 - Сегодня


Счетная палата выявила недочеты в управлении средствами в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в бюллетене "Государственный аудит" Палаты.

Согласно документу, в ходе аудита была проанализирована эффективность средств, выделенных на автомобильные дороги. В результате сравнения было установлено, что в 2024 году на 1 километр дороги (без учета пешеходных переходов, тоннелей, мостов и путепроводов) в среднем было выделено 17 012 манатов. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 17 037 манатами в 2023 году.

В то же время в 2024 году общая сумма поступлений по источникам, формирующим доходы Целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги", была исполнена на уровне 506,43 млн манатов, или 153,5 %, при прогнозе в 330 млн манатов, что означает превышение на 176,4 млн манатов.

В аудите отмечено, что недочеты в деятельности Госагентства, в частности, выявлены в сфере планирования и исполнения сметы расходов.

Так, при управлении финансовыми средствами не в полной мере соблюдались требования Налогового кодекса, а также правил бухгалтерского учета, утвержденных соответствующим решением Министерства финансов. Не было обеспечено правильное группирование расходов по направлениям вычитаемых из дохода (операционные расходы) и невычитаемых (капитализируемые расходы). Это свидетельствует о наличии проблем в ведении финансового учета в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, Агентство направило 19 млн 599,5 тыс. манатов из средств Фонда на выплаты по банковским кредитам, что не было предусмотрено в смете расходов на 2024 год и в соответствующих правилах. Согласно аудиту, такой подход создал ограничения в покрытии расходов, связанных с содержанием и ремонтом автомобильных дорог и связанных с ними инженерных сооружений, и в то же время привел к несоответствиям в отчетности государственного бюджета по долговым обязательствам.

Отмечено, что в целом неполная реализация необходимых мер в направлении планирования и исполнения средств в данной сфере свидетельствует о необходимости совершенствования финансового управления.

