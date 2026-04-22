МИД Италии вызвал посла России из-за оскорблений Соловьёва в адрес Мелони

Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии, где ему был выражен официальный протест.

Об этом глава МИД Италии Антонио Таяни написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Вызвал в Министерство иностранных дел российского посла Парамонова, чтобы выразить официальные протесты после крайне серьёзных и оскорбительных заявлений телеведущего Владимира Соловьёва на российском телевидении в адрес председателя Совета министров Джорджии Мелони, которому выражаю всю свою солидарность и поддержку», - отметил итальянский министр.

Речь идет об оскорбительных высказываниях Соловьёва, в которых он, используя итальянские ругательства, назвал Мелони «фашисткой», «идиоткой» и допустил другие нецензурные выражения. Он обвинил итальянского премьера в «предательстве» президента США Дональда Трампа, заявив, что «предательство - второе имя Мелони». «Позор для человечества. Предательство - это ее второе имя: она предала Трампа, которому ранее клялась в верности», - утверждал Соловьёв.