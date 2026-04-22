 МИД Италии вызвал посла России из-за оскорблений Соловьёва в адрес Мелони | 1news.az | Новости
МИД Италии вызвал посла России из-за оскорблений Соловьёва в адрес Мелони

First News Media09:15 - Сегодня
МИД Италии вызвал посла России из-за оскорблений Соловьёва в адрес Мелони

Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии, где ему был выражен официальный протест.

Об этом глава МИД Италии Антонио Таяни написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Вызвал в Министерство иностранных дел российского посла Парамонова, чтобы выразить официальные протесты после крайне серьёзных и оскорбительных заявлений телеведущего Владимира Соловьёва на российском телевидении в адрес председателя Совета министров Джорджии Мелони, которому выражаю всю свою солидарность и поддержку», - отметил итальянский министр.

Речь идет об оскорбительных высказываниях Соловьёва, в которых он, используя итальянские ругательства, назвал Мелони «фашисткой», «идиоткой» и допустил другие нецензурные выражения. Он обвинил итальянского премьера в «предательстве» президента США Дональда Трампа, заявив, что «предательство - второе имя Мелони». «Позор для человечества. Предательство - это ее второе имя: она предала Трампа, которому ранее клялась в верности», - утверждал Соловьёв.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22