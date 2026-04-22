Президент Латвии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс 22 апреля прибыв на Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле возложены свежие цветы.

Также были возложены цветы к могилам выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.