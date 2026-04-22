«Усердные пропагандисты режима». Мелони написала пост после оскорблений Соловьева

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала пост об «усердных пропагандистах режима» после того, как итальянские СМИ обратили внимание на оскорбления российского пропагандиста Владимира Соловьева в ее адрес. Ее поддержали итальянские политики.

«По своей натуре усердный пропагандист режима не вправе давать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, мы не зависим ни от кого, у нас нет хозяев, и мы не принимаем приказов. У нас есть только один ориентир: интересы Италии. И мы будем с гордостью следовать ему, несмотря на протесты пропагандистов со всего мира», - написала Мелони. При этом она не стала упоминать, что именно стало поводом для ее публикации.

За несколько часов до поста Мелони итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что российского посла в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии, чтобы выразить официальный протест в связи «с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями российского телеведущего Владимира Соловьева» в адрес премьер-министра.

Поводом для вызова российского посла стали высказывания на итальянском и русском языках, сделанные Соловьевым в одном из эфиров. В частности, он назвал Мелони «фашистской тварью, предавшей своих избирателей» и «позором человечества».

«Ну, предательство - это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась в верности», - сказал среди прочего телеведущий.

Слова Соловьева широко освещались в итальянских СМИ. Публикации о его высказываниях в адрес Мелони, например, появились на сайтах газет La Repubblica и Domani, телеканала Sky Italia, а также агентства ANSA.

Итальянские политики выразили поддержку премьер-министру на фоне заявлений Соловьева. Помимо Таяни, о своей солидарности заявил президент Италии Серджо Маттарелла, посчитавший слова россиянина «вульгарными».

Как пишет Euronews, бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте назвал оскорбления «невыразимыми», а глава парламентской комиссии по надзору за государственным вещателем RAI Барбара Флоридиа и представитель партии Noi Moderati Мариастелла Джелмини назвали подобные комментарии неприемлемыми. Поддержала Мелони и глава Демократической партии страны Элли Шлейн.

Источник: DW