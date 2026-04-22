В Астане стартует Региональный экологический саммит 2026

В столице Казахстана Астане начинает работу Региональный экологический саммит 2026 (RES 2026) на тему "Общее видение устойчивого будущего".

Как сообщили Report организаторы мероприятия, саммит нацелен на формирование комплексной политики и инструментов по защите, восстановлению и совместному использованию экосистем, водных и земельных ресурсов, а также сохранению биоразнообразия в странах Центральной Азии.

RES 2026 организован Министерством экологии и природных ресурсов Казахстана совместно с ООН и рядом других международных организаций. Саммит является первым масштабным мероприятием, направленным на выработку совместных решений, отражающих региональный подход к преодолению экологических вызовов.

В саммите ожидается участие делегаций из 15 стран, включая Азербайджан, Италию, Германию, Китай, РФ, Японию и другие.

В рамках мероприятия состоится министерский диалог по Тегеранской конвенции, по итогам которого ожидается принятие декларации, где предполагается закрепить инициативу по разработке Межгосударственной программы, направленной на сохранение экосистемы Каспийского моря. Также запланированы консультации по созданию Международной водной организации в структуре ООН. Ожидается участие руководителей водных ведомств государств-членов ООН, агентств, реализующих водный мандат ООН, а также исследовательских институтов.

Важным практическим дополнением к саммиту станет Международная выставка "зеленых" технологий RES 2026 EXPO, которая пройдет с 22 по 24 апреля. На выставке будут представлены страновые павильоны Центральной Азии и Азербайджана – как страны-наблюдателя.

В RES 2026 EXPO примут участие около 300 компаний из 30 стран.

