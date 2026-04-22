«Azeronline» укрепляет лидерские позиции по производительности высокоскоростного интернета

Один из ведущих интернет-провайдеров Азербайджана “Azeronline” продолжает сохранять лидерские позиции на рынке с высокими показателями скорости и производительности в услугах фиксированного широкополосного интернета.

В официальном отчете, опубликованном Агентством Информационно-Коммуникационных Технологий (IKTA) за февраль 2026 года, отмечается значительное улучшение интернет-производительности по стране. Согласно отчету, медианная скорость загрузки по фиксированному широкополосному интернету составила 91.38 Mbps, а скорость отдачи – 93.12 Mbps, задержка же была на уровне 4 ms.

В том же отчете при классификации провайдеров по категориям скорости “Azeronline” занял место в самой высокой категории с показателем скорости 150 Mbps и выше. Этот результат еще раз подтверждает эффективность сети компании, построенной на высокопроизводительной фибер-оптической инфраструктуре и современных технологических решениях.

Отметим, что наблюдаемый в последнее время рост скорости интернета по стране является составной частью общего процесса цифровой трансформации. Согласно показателям за февраль 2026 года, скорости фиксированного широкополосного интернета по Азербайджану достигли высокого уровня, и эта динамика отражает развитие цифровой инфраструктуры в стране.

Технологический подход “Azeronline” играет важную роль в формировании этой положительной динамики. В результате осуществляемой компанией модернизации сети, фибер-оптического расширения и применения систем цифрового управления пользователям предоставляются более стабильные, быстрые интернет-услуги с низкой задержкой.

Отметим, что отчет подготавливается на основе данных международной платформы Ookla Speedtest Intelligence и обеспечивает объективную оценку интернет-услуг по стране.

“Azeronline” и впредь будет продолжать свое развитие в направлении расширения сетевых возможностей и улучшения пользовательского опыта.

