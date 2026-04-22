Ильгар Нифталиев: кровавое десятилетие Кочаряна

Азербайджанский ученый, доктор исторических наук Ильгар Нифталиев на своей странице в Facebook разместил публикацию о периоде правления экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Представляем вниманию читателей выдержки из публикации.

В истории Армении фигура Роберта Кочаряна занимает, пожалуй, самое неприглядное место. При этом отношение общества к Роберту Кочаряну, исповедующему в политике агрессивный и жестокий стиль, сформировалось не в одночасье.

Переезд в 1997 году лидера сепаратистов Кочаряна в Армению ради предложенного ему поста премьер-министра был воспринят некоторыми кругами в этой стране как предательство по отношению к «Арцаху» [речь идет о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана – 1news.az] во имя личной карьеры.

Недоверие возросло после президентских выборов 1998 года, когда Кочарян одержал во втором туре победу над Кареном Демирчяном: «Итоги выборов никоим образом не отражали настроений населения. А некоторым экспертам показалось странным, что на голосование во втором туре избирателей пришло больше, нежели в первом».

Избрание Роберта Кочаряна президентом в феврале 1998 года ознаменовало начало кровавого десятилетия в истории страны. Прежде чем открыть страницу кровавого десятилетия, обратимся к событию, которое произошло в Карабахе еще до переезда Кочаряна в Ереван. Некоторые политики и наблюдатели связывают с именем Роберта Кочаряна смерть «спикера парламента» марионеточного образования - т.н. «Нагорно-Карабахской Республики (НКР)» Артура Мкртчяна.

В статье «Старт кровавой власти Роберта Кочаряна: убийство Артура Мкртчяна», опубликованной изданием 1in.am, отмечается, что именно после неожиданной гибели А. Мкртчяна от пули, полученной в висок, Роберт Кочарян стал хозяином власти в т.н. «НКР» – вначале возглавил «государственный комитет обороны», а затем стал «президентом» «НКР». Ссылаясь на заявления некоторых однопартийцев погибшего, издание пишет о том, что Кочарян пришел к власти в «НКР» через труп Мкртчяна.

Но это – лишь домыслы и намеки автора указанной статьи: до сих пор смерть А. Мкртчяна остается загадкой, против Кочаряна по этому делу, к сожалению, нет никаких улик. Более того, в расследовании его смерти принял участие его однопартиец Ким Балаян и, по крайней мере в 1992 году, он не опровергал версию о случайном самоубийстве.

Часто эмоциональные домыслы, подозрения, намеки, обоснованные обвинения по поводу того или иного убийства в адрес Кочаряна, которые озвучивали и озвучивают некоторые журналисты и эксперты, приобретают совершенно иной вес и качество в разрезе 10-летнего правления Роберта Кочаряна, изобилующего политическими убийствами и загадочными смертями.

Так, 6 августа 1998 года в своем кабинете от огнестрельного ранения скончался генеральный прокурор Армении Генрик Хачатрян. По официальной версии, в генпрокурора из своего личного оружия стрелял бывший прокурор транспорта Арам Карапетян, который после убийства Хачатряна покончил жизнь самоубийством (чем-то напоминает сюжет убийства президента США Джона Кеннеди, когда подозреваемый Ли Харви Освальд был убит Джеком Руби, позже скончавшегося в тюрьме от рака).

Интересно, что уже через час после убийства Генрика Хачатряна Роберт Кочарян сделал «разоблачение» о том, что генпрокурора убил именно А. Карапетян, и эта версия стала основной версией следственной группы. Преступление посчитали раскрытым.

Заместитель министра обороны, полковник Ваграм Хорхоруни был убит из огнестрельного оружия 10 декабря 1998 года в подъезде своего дома. Преступление не раскрыто.

Замминистра внутренних дел и национальной безопасности, генерал-майор Арцрун Маркарян скончался 9 февраля 1999 года. По официальной версии он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову, а второй раз – в сердце (!).

В результате террористического акта, совершенного группой Наири Унаняна, в Национальном собрании (парламент) Армении 27 октября 1999 года, были убиты: премьер-министр Вазген Саргсян, спикер Карен Демирчян, два вице-спикера Юрий Бахшян и Рубен Мироян, государственный министр Леонард Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Генрих Абраамян, Микаел Котанян. Расследование, а затем и судебное разбирательство остановились только на исполнителях, и подлинные организаторы теракта, после которого Армения оказалась на грани внутригосударственного кризиса, до сих пор не выявлены. Углублению и без того напряженной обстановки во многом способствовали озвученные соратниками жертв теракта открытые обвинения в причастности Кочаряна к теракту.

Некоторые политики, эксперты и СМИ обращали внимание на то, что именно после теракта в парламенте власть Роберта Кочаряна, исполнявшего до этого роль второго, а то и третьего плана, начала заметно укрепляться.

Страсти вокруг бойни в парламенте еще больше накалились, когда бывший главный советник президента по национальной безопасности Ашот Манучарян (1991-1993 гг.), сославшись на хорошо информированные источники, заявил, что незадолго до теракта представители спецслужб государства «X» предупредили президента Роберта Кочаряна о готовящемся покушении на жизнь Вазгена Саргсяна и Карена Демирчяна. Это заявление Ашота Манучаряна никем и никогда не было опровергнуто. Между тем, официальная пропаганда сделала все для того, чтобы общество забыло про это заявление. Интересно и безразличие к нему правоохранительных органов.

Симптоматично также, что после теракта в армянском парламенте череда таинственных политических убийств продолжилась.

11 декабря 2001 года от взрыва гранаты, приспособленной к входной двери квартиры, погиб советник премьер-министра Андраника Маргаряна - Гагик Погосян. Преступление не раскрыто.

При странных обстоятельствах были убиты начальник Арзнийского районного отделения компании «Электрораспределительные сети» Ашот Мхитарян, глава администрации села Далар Араратской области Гарегин Авасавян и прочие, чьи убийцы по странному стечению обстоятельств получили минимальные сроки лишения свободы, да ещё и условно.

К этой же серии можно отнести и громкое убийство гражданина Грузии Погоса Погосяна в кафе «Парус» в Ереване 25 сентября 2001 года. Погосян был забит насмерть телохранителями Кочаряна только за то, что поприветствовал находящегося в кафе президента словами: «Привет, Роб!» Телохранитель Арутюнян по прозвищу «Куку» решением суда был осужден на два года лишения свободы условно (!).

Нераскрытые политические убийства, загадочные самоубийства, как, например, самоубийство бывшего генерального прокурора Владимира Назаряна, работавшего на этой должности перед развалом СССР, сопровождали оба президентских срока Кочаряна.

Заключительным аккордом этого кровавого десятилетия стали события 1-2 марта 2008 года, когда в результате примененной полицейскими непропорциональной силы во время разгона мирной демонстрации в центре Еревана было убито 10 человек и ранено свыше 200.

Ответственным «номер один» за содеянное преступление является тогдашний президент Роберт Кочарян, сделавший, наряду со своим преемником Сержем Саргсяном, все от него зависящее для его сокрытия. На протяжении 10 лет не было раскрыто ни одно из десяти убийств, многие получившие в тот трагический день ранения люди не зарегистрированы как потерпевшие, никому не выдано компенсаций. Наряду с убийствами 1 марта в центре Еревана было совершено множество других преступлений, таких как грабежи магазинов и поджог автомобилей, однако и здесь никто не был привлечен к ответственности, так же, как и не было проведено объективного расследования непропорционального и незаконного применения силы правоохранительными органами по отношению к мирным демонстрантам.

Преступная власть, пытаясь свалить вину на оппозицию, арестовала и держала в тюрьмах десятки невинных людей: активистов и лидеров оппозиции, включая нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.

Сын Роберта Кочаряна заявил, что в годы президентства его отца бюджет Армении возрос в восемь, экономика – в шесть раз.

Разберём миф о «блестящих» экономических результатах. Да, чисто математически бюджет за эти десять лет возрос почти в восемь, экономика – в шесть раз. Но зададим сторонникам Кочаряна лишь два вопроса. Первый: во сколько раз за этот период увеличился семейный бюджет Кочарянов и объемы их бизнеса? Безусловно, речь идет не о шести или восьми, а о 600 и 800 раз.

«Экономическое чудо» Кочаряна, если помните, началось с продажи стратегических предприятий Армении. За мизерные цены были проданы Коньячный завод, «Арментел», аэропорт «Звартноц», стратегические инфраструктуры и прочее. Даже запасы золота были проданы – до последнего грамма. Скажете, что до него власти не знали об всех этих объектах? Или покупателей не было? Разумеется, были, просто прежние были уверены, что все это должно оставаться в составе экономики Армении как гарантия дальнейшего развития экономики и определенной суверенности страны.

А вот Кочаряна будущее не особо интересовало, ему нужны были наличные. Зачем конкретно, выяснилось бы позже. Нет, речь шла не о повышении уровня безопасности Армении и «Арцаха» (даже деньги всеармянского фонда «Армения», направлявшиеся до Кочаряна на решение той или иной стратегической задачи, при Кочаряне тратились, скажем, на строительство «Парка влюбленных» в центре Еревана).

Кочаряну нужна была иллюзия экономического роста в виде строительного пузыря (застройки центра Еревана), поскольку он был самым прибыльным. И, конечно, обеспечивал двухзначный экономический рост, но – только на бумаге.

Факт в том, что от этого роста выигрывали лишь несколько десятков семей (как правило, именно представители ближнего окружения Кочаряна, которые получали право на застройку и в кратчайшие сроки «зарабатывали» десятки миллионов), а тысячи рядовых граждан в это же время лишались своих домов.

Вот каким было «экономическое чудо» Кочаряна, которое, кстати, обрушилось у всех на глазах через несколько месяцев после его ухода в отставку. И если его сторонникам сегодня кажется, что люди забыли все это, то они глубоко заблуждаются. И пропаганда, проводимая на мизерную сумму из семейного бюджета, возросшего в 600-800 раз, здесь не поможет.

Источник: страница И. Нифталиева в Facebook