Российские политические маргиналы и так называемые «Z-патриоты» не оставляют попыток постфактум переписать историю восстановления территориальной целостности Азербайджана. Попыток, которые выглядят не просто нелепо, а откровенно жалко.

Рассуждения на этот счет Андрея Пинчука, бывшего главы марионеточного и нелегитимного «МГБ ДНР», опубликованные в Telegram-канале известного мракобесно-скрепоносного «Царьград ТВ», являются ярким тому примером. Этот деятель, транслируя позицию определенной части московского истеблишмента, пытается навязать аудитории теорию заговора, согласно которой Кремль якобы разыграл Карабах как шахматную фигуру, чтобы «наказать» Никола Пашиняна за его антироссийский курс и зачистку старого карабахского клана. По версии Пинчука, Москва просто «неправильно рассчитала» последствия, переоценила свое влияние на Баку, а верх в итоге взяло некое мифическое азербайджанское лобби, из-за чего российское руководство снова осталось с излюбленной формулировкой «нас обманули». Из этой риторики сквозит уязвленное имперское эго, стремящееся представить Россию великим арбитром, который по собственному желанию или из-за тактической ошибки может «казнить или миловать» суверенные государства, передавая их земли из рук в руки.

Эта лукавая концепция создается с одной единственной целью — скрыть очевидный и болезненный для Москвы факт, заключающийся в том, что возвращение Карабаха под полный контроль Баку произошло вовсе не по милости, желанию или расчету России. Оно стало закономерным результатом тектонических сдвигов в геополитической реальности региона, которые Кремль был не в состоянии предотвратить и с которыми ему просто пришлось считаться как с непреложным фактом. Пытаться выставить Россию великодушным или, напротив, расчетливым «дядюшкой», преподнесшим Карабах Азербайджану на блюдечке, — это вершина цинизма и исторической слепоты. Азербайджанский народ слишком хорошо знает цену этой победе, чтобы позволить имперским пропагандистам приписывать себе чужие заслуги. Если бы Баку продолжал пассивно ожидать справедливости, законности или «милости» со стороны северного соседа, карабахский узел оставался бы завязанным еще тридцать лет, а возможно, и гораздо дольше, служа вечным рычагом давления Москвы на обе южнокавказские республики.

Реальная причина деоккупации территорий кроется в колоссальном, системном изменении баланса сил, которое Азербайджан планомерно обеспечивал на протяжении десятилетий. Пока Армения почивала на лаврах победы в первой войне начала девяностых годов и жила в иллюзии вечной безопасности под зонтиком ОДКБ, Баку конвертировал свои природные ресурсы в реальную геополитическую и военную мощь. Экономический фундамент, построенный на масштабных нефтегазовых проектах, позволил Азербайджану обрести абсолютную финансовую независимость от любых международных институтов. Эта экономическая суверенность повлекла за собой коренную модернизацию вооруженных сил. Военный бюджет Азербайджана, планомерно росший с середины двухтысячных годов, в конечном итоге стал превышать весь государственный бюджет Армении. Страна не просто закупала самые передовые системы вооружения у ведущих мировых производителей, включая Турцию и Израиль, но и создала собственный развитый оборонно-промышленный комплекс, выпускающий сотни наименований военной продукции. К моменту начала Второй карабахской войны в 2020 году азербайджанская армия превратилась в высокотехнологичную, мобильную силу XXI века, качественно превосходящую морально и технически устаревшую армянскую военную машину, застрявшую в доктринах советского периода.

Помимо чисто военного превосходства, Баку провел филигранную дипломатическую подготовку. На протяжении тридцати лет Азербайджан неуклонно укреплял свои позиции в международно-правовом поле, опираясь на фундаментальный принцип нерушимости границ. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, подтверждающие суверенитет Азербайджана над Карабахом и требующие немедленного вывода оккупационных сил, никуда не исчезли — они ждали своего часа. Параллельно выстраивался стратегический альянс с Турцией, которая совершила мощное политическое возвращение на Южный Кавказ, становясь ключевым военно-политическим союзником Баку. Этот фактор кардинально изменил правила игры. Появление Анкары в качестве активного регионального игрока создало новый баланс сил, при котором любое прямое внешнее вмешательство в конфликт на стороне Еревана неизбежно вело к глобальному столкновению.

Когда осенью 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию, а в сентябре 2023 года провел молниеносные антитеррористические мероприятия, завершившие ликвидацию сепаратистского режима, Россия оказалась перед выбором: признать очевидное превосходство Баку или ввязаться в безнадежный конфликт ради спасения чужих амбиций. Крах армянской обороны был настолько стремительным, а превосходство азербайджанской армии в воздухе и на земле — настолько тотальным, что никакое гипотетическое вмешательство извне не могло переломить ситуацию без катастрофических последствий. Россия, увязшая в собственных геополитических противостояниях и скованная масштабными санкциями после 2022 года, трезво оценила риски. Ей пришлось принять новые правила игры, продиктованные Баку, потому что Азербайджан разговаривал с позиции силы, подкрепленной международным правом и реальными возможностями на поле боя. Изменение риторики Москвы, признание ею территориальной целостности Азербайджана на высшем уровне и последующий вывод российских миротворцев — это не «подарок» Азербайджану, а вынужденное признание Кремлем своего ограниченного влияния в регионе, где теперь доминируют иные реалии.

Все разговоры российских шовинистов о том, что Карабах был «сдан» из-за Пашиняна или в результате интриг «азербайджанского лобби», являются лишь попыткой замаскировать собственное бессилие и геополитическое отступление. Они не могут смириться с тем, что кто-то из бывших союзных республик способен самостоятельно, жестко и эффективно решать свои национальные задачи, не спрашивая разрешения у бывшей метрополии.

Азербайджан вернул свои земли сам, пролив кровь своих солдат и продемонстрировав всему миру образец современной, суверенной политики. Пытаться представить этот триумф как результат кремлевских калькуляций — значит оскорблять память погибших и искажать историческую правду. Время, когда судьбы народов Южного Кавказа решались исключительно в московских кабинетах, безвозвратно ушло, и никакие откровения отставных чекистов этого уже не изменят. Истинным архитектором новой реальности в этом регионе стал сам Азербайджан, заставивший всех внешних игроков, включая Россию, уважать свою волю и свои границы.