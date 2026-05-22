«Пробуждение Европы»: Брюссель переосмысливает стратегию взаимодействия с Баку

На фоне трансформации архитектуры европейской безопасности, диверсификации энергетических маршрутов и перестройки транспортно-логистических цепочек между Азербайджаном и Европейским союзом формируется новая повестка сотрудничества.

Несмотря на попытки отдельных европейских стран и институтов воспрепятствовать этому процессу, ЕС все более четко осознает, что растущая роль Азербайджана как надежного и стратегически важного партнера - это чрезвычайно значимый фактор в обеспечении энергетической безопасности, региональной связности и устойчивости ключевых транспортных маршрутов на европейском пространстве.

Углубление политического и институционального диалога между Баку и Брюсселем свидетельствует о том, что двусторонние отношения приобретают все большее значение в архитектуре безопасности и экономического взаимодействия Европы.

Новая модель

Практическим подтверждением этой динамики стало состоявшееся 20 мая в Баку седьмое заседание Диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским союзом. Сам формат встречи и круг обсуждаемых вопросов показали, что взаимодействие Баку и Брюсселя последовательно расширяется, охватывая все более широкий спектр стратегически важных направлений.

В ходе заседания стороны провели обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию отношений Азербайджана и ЕС, а также вопросам внешней политики и безопасности, представляющим взаимный интерес. Отдельно была отмечена активизация контактов на высоком уровне, включая недавние визиты в Азербайджан президента Европейского совета Антониу Кошты и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас. Их переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего взаимодействия.

Важным сигналом стало подтверждение намерения продолжить переговоры по новым «Приоритетам партнерства» и новому двустороннему соглашению, что отражает стремление сторон адаптировать сотрудничество к меняющимся региональным и международным реалиям. Одновременно Баку и Брюссель подчеркнули важность сохранения регулярного политического диалога в рамках действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Особое внимание было уделено ключевым региональным и международным процессам — геополитической ситуации, вопросам связности, энергетической безопасности и развитию Среднего коридора. В этом контексте ЕС вновь обозначил Азербайджан как важного партнера с точки зрения региональной связанности и диверсификации энергетических поставок, подчеркнув необходимость устойчивого, прагматичного и экономически эффективного взаимодействия.

Европейская сторона также вновь подтвердила поддержку гуманитарного разминирования на освобожденных территориях Азербайджана. Показательно, что в рамках визита делегация ЕС посетила Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, включая Агдамский район, где ознакомилась с проводимой Азербайджаном работой по разминированию.

Стороны также обменялись мнениями по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Евросоюз приветствовал прогресс, достигнутый сторонами в последние месяцы, включая меры по укреплению доверия и активизацию контактов, подчеркнув необходимость продолжения диалога и практического сотрудничества в интересах устойчивого и долгосрочного мира.

Одним из ключевых итогов встречи стало решение расширить сам формат взаимодействия, переименовав его в Диалог Азербайджан – ЕС по вопросам политики и безопасности. Этот шаг отражает не только институциональное углубление контактов, но и расширение двусторонней повестки, которая все более отчетливо приобретает стратегическое значение.

Сопредседателями заседания выступили помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Олаф Скуг.

Новая динамика

Показательно, что содержание и результаты состоявшегося диалога отражают не ситуативное сближение, а более глубокую трансформацию отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. Сегодня Баку все увереннее закрепляется в качестве одного из ключевых партнеров ЕС в вопросах региональной связанности, энергетической диверсификации и устойчивости транспортно-логистических маршрутов, что напрямую связано с меняющейся геоэкономической и геополитической реальностью на европейском пространстве.

Высокая динамика политических контактов в последние месяцы лишь подтверждает этот тренд. Визиты президента Ильхама Алиева в Тирану и Копенгаген на саммиты Европейского политического сообщества, его встречи с европейским руководством продемонстрировали устойчивый взаимный интерес к дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия.

Не менее важным сигналом можно рассматривать расширение самого формата сотрудничества и его переименование в Диалог Азербайджан – ЕС по вопросам политики и безопасности. По сути, речь идет о переходе к более содержательному и институционально углубленному взаимодействию, охватывающему уже не только традиционные направления партнерства, но и более широкий круг вопросов, связанных с безопасностью, политической координацией и стратегической устойчивостью.

На этом фоне все ярче проявляется растущая роль Азербайджана в сферах энергетики, транспорта и региональной безопасности. В условиях диверсификации поставок энергоресурсов и поиска устойчивых логистических альтернатив Европа объективно рассматривает Азербайджан как один из ключевых элементов в обеспечении энергетической безопасности, развитии Среднего коридора и укреплении связности между Востоком и Западом.

При этом речь идет не о ситуативной конъюнктуре или краткосрочном интересе. Азербайджан на протяжении длительного времени остается одним из важных и надежных поставщиков энергоресурсов для европейского рынка, последовательно укрепляя свою роль в системе энергетической безопасности континента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в недавнем интервью телеканалу Euronews, говоря о сотрудничестве с Европой в энергетической сфере, особо подчеркнул долгосрочный и взаимовыгодный характер этого партнерства: «Наше сотрудничество с Европой в области энергетики началось некоторое время назад. Особенно ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда мы ввели в эксплуатацию Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. Так, Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет. Десять государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. А в общей сложности азербайджанский газ получают двенадцать европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество.

И, к счастью, мы как следует подготовились к тому, что касается трубопроводной инфраструктуры, а также геологоразведки и добычи. Поэтому сейчас уровень добычи растет. Очень скоро, вероятно, в начале следующего месяца, мы сообщим о начале добычи газа на новом месторождении. Так что это беспроигрышная ситуация. Нам нужен премиальный рынок, которым является Европа. А Европе нужен альтернативный источник поставок, которым является Азербайджан. Таким образом мы объединили наши усилия и установили весьма плодотворное сотрудничество с Европейской комиссией».

Как видно, на фоне энергетической трансформации, развития транспортных маршрутов и изменений в региональной архитектуре безопасности Азербайджан занимает все более значимое место в стратегических расчетах Европы.

Новая реальность

Сегодня в европейской политической среде все громче звучат голоса, призывающие к более прагматичному, взвешенному и стратегически выверенному подходу в отношении Баку. Игнорировать этот фактор становится все сложнее даже тем структурам, позицию которых отличала политизированность и двойные стандарты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо указывал на необъективность подобных подходов. Выступая в формате видеосвязи на состоявшемся в Ереване 8-м саммите Европейского политического сообщества, глава государства выразил благодарность Европейской комиссии за ее позицию в отношении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном: «Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Одним из них является Европейский парламент, а другим — Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Азербайджан является членом Совета Европы с января 2001 года. Кстати, в то время я, будучи главой азербайджанской делегации и в качестве члена парламента, являлся одним из активных членов ПАСЕ. Наша делегация никогда не подвергалась ограничениям в Совете Европы вплоть до января 2024 года. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы сами выполнили 4 резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и остававшиеся на бумаге на протяжении 30 лет. Через четыре месяца после этого ПАСЕ ввела санкции в отношении нашей делегации. К сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода стереотипным методом работы для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны. И в этом вопросе двойные стандарты недопустимы.

Теперь о Европейском парламенте: это собрание вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года, через шесть месяцев после окончания Второй Карабахской войны, до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте, 14 резолюций за пять лет – это своего рода одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, преднамеренно непосредственно накануне саммита. Вместо того чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь. Причина заключается в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности.

В ответ на это парламент Азербайджана 1 мая принял решение официально приостановить сотрудничество с Европейским парламентом во всех областях, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз - Азербайджан и инициировать процедуры выхода из Парламентской ассамблеи «Евронест»».

Как показывает развитие последних событий, подобные оценки сегодня все заметнее находят отклик и внутри самой европейской политической среды, где приходит отчетливое понимание того, что политика давления, односторонних подходов и публичной назидательности не только не способствовала конструктивному диалогу, но и во многом привела к углублению кризиса в отношениях с Баку.

Показательными в этом контексте стали последние дискуссии в Европарламенте, в ходе которых группа депутатов открыто раскритиковала саму структуру, заявив, что именно необъективные подходы привели к приостановке сотрудничества Азербайджана. Как сообщалось, накануне вечером в конце пленарных слушаний Европарламента в Страсбурге на повестку был вынесен вопрос о решении Милли Меджлиса Азербайджана приостановить сотрудничество с Европарламентом и выходу из Euronest. Уже сам характер обсуждений продемонстрировал, что в европейской политической среде усиливается критическая переоценка прежних подходов, включая признание того, что именно политизированная риторика и двойные подходы способствовали возникновению нынешнего кризиса.

Так, глава делегации Европарламента в Euronest Сергей Лагодинский отметил, что Азербайджан остается важным участником регионального диалога в рамках Восточного партнерства и его участие необходимо для обсуждений по Черноморской стратегии, транспортной связности, энергетике, цифровой инфраструктуре и проектам взаимодействия в регионе.

Ряд депутатов прямо указали на ответственность самого Европарламента за кризис в отношениях с Баку.

Одним из самых резких выступлений стало заявление депутата от группы Европейских консерваторов и реформистов Кристиана Терхеша. Он заявил, что решение парламента Азербайджана должно стать тревожным сигналом для Брюсселя. Терхеш прямо обвинил Европарламент в том, что тот использовал апрельскую резолюцию по Армении как инструмент давления на Баку, «что было совершенно ненужным, неразумным и контрпродуктивным». По его словам, сейчас Армения и Азербайджан «работают вместе и предпринимают реальные усилия для примирения и подписания мирного договора». На этом фоне, по его мнению, действия Европарламента выглядели политически недальновидными.

Он также раскритиковал общий стиль европейской политики: «Постоянное морализаторство, одержимость идеологическим осуждением — это не внешняя политика. Это политическая незрелость и геополитическое самоубийство». Терхеш предупредил, что подобная практика уже приводит к отчуждению партнеров. По его оценке, ЕС рискует потерять позиции именно тогда, когда Южный Кавказ и Центральная Азия становятся стратегически важными.

«Азербайджан не просто еще один партнер ЕС. Он имеет ключевое значение для энергетической безопасности Европы и транспортной связности», — добавил Терхеш. Он подчеркнул, что Азербайджан помог Европе снизить зависимость от российского газа, поставляет топливо и оказывает гуманитарную помощь Украине.

«Отчуждение таких стран, как Азербайджан, — не просто безответственно, это геополитически саморазрушительно», — подчеркнул евродепутат. По его словам, Европе нужны реализм, стратегическое мышление и партнерство на основе взаимного уважения, а не постоянные лекции и чувство собственного превосходства».

Депутат группы Patriots for Europe Анжелин Фюре представила кризис в отношениях с Баку как провал европейской стратегии в регионе. «Решение Азербайджана выйти из Euronest нельзя считать просто процедурным шагом. Это стратегическое наказание Европы», — отметила она. Фюре обвинила европейские структуры в том, что они «взяли на себя роль государств, чтобы читать мораль». Далее она перешла к геополитике и заявила, что пока ЕС занимался декларациями, регион начал перестраиваться без Европы. По ее словам, администрация США смогла создать транзитный коридор, согласовав интересы Азербайджана и Армении. Особое внимание Фюре уделила тому, что новый маршрут (TRIPP — ред.) уже получил экономическое измерение: «Появилась новая стратегическая дорога — мирная и фактически контролируемая американским капиталом». В геоэкономическом плане Европа оказалась изолирована, а новый облик Центральной Азии формируется без ЕС, отметила депутат. Между тем, Европа должна перестать наблюдать за тем, как мир перестраивается у нее на глазах. Финальный ее призыв был адресован европейским институтам: «Перестаньте учить мир и читать лекции. Позвольте странам заниматься своими делами и переходите к взрослой реалполитике».

Депутат Тьерри Мариани со своей стороны заявил, что сейчас Южный Кавказ находится в уникальной точке, когда после десятилетий конфликта Баку и Ереван приблизились к миру. Он напомнил, что раньше урегулирование считалось практически невозможным: «Сегодня происходит то, что многие считали невозможным — начинается процесс примирения». Однако, по его мнению, Европарламент действует в противоположном направлении, он принимает резолюции, которые подливают горючее в огонь. Мариани отметил, что Азербайджан хотел иметь конструктивные отношения с Европарламентом, но закрыл дверь из-за своих законных опасений. «Мир на Кавказе будет достигнут не вмешательством Европарламента, а переговорами в регионе», — заключил он.

Европарламентарий Томас Фрёлих связал кризис вокруг Азербайджана с более широкой проблемой внешней политики ЕС: «Плохие отношения с США. Плохие отношения с Китаем. Нет отношений с Россией». Создается впечатление, что Европейский Союз постепенно оказывается на обочине мировой политики, отметил он. По словам депутата, Азербайджан устал от моральных оценок Европарламента и отметил, что согласен с этим. Фрёлих предупредил, что дальнейший конфликт с Баку может ударить по энергетике Европы: «Если мы продолжим так общаться с Азербайджаном, это может стать последним ударом по энергетической безопасности Европы».

В итоге в ходе обсуждений возник вопрос — не привела ли сама европейская политика — сочетание резолюций, давления, публичных упреков и ценностной риторики — к утрате влияния ЕС в стратегически важном регионе именно в тот момент, когда Южный Кавказ начал входить в фазу мирного урегулирования.

Новая логика

В целом развитие азербайджано-европейских отношений все более четко указывает на закрепление Азербайджана в качестве одного из ключевых элементов европейской энергетической и транспортной системы. Роль страны постепенно выходит за рамки исключительно поставщика ресурсов, превращаясь в структурный фактор обеспечения устойчивости и связности на более широком геоэкономическом пространстве.

Что касается Европейского союза, то сегодня в его политике, наряду с политическим измерением взаимодействий, все более значимым становятся практические подходы, связанные, в том числе, с обеспечением энергетической безопасности, стабильности маршрутов и диверсификации поставок.

И в этом контексте Азербайджан уже закрепился как один из ключевых элементов формирующейся системы энергетической и транспортной безопасности Европы. Этот факт находит отражение и в позиции руководства ЕС, неоднократно подчеркивавшего статус страны как надежного и предсказуемого партнера.

Более того, роль Азербайджана выходит за рамки традиционного поставщика энергоресурсов, превращаясь в фактор более широкой геоэкономической стабильности, охватывающей Южный Кавказ, Каспийский регион и Европейское пространство.

Одновременно становится очевидным, что устойчивость сотрудничества требует не идеологизированных подходов, а прагматичного и взаимовыгодного взаимодействия. Именно поэтому в европейской политике стала заметнее тенденция к переосмыслению прежних подходов и постепенному усилению реалистической составляющей.

В долгосрочной перспективе это означает неизбежную прагматизацию отношений, где на первый план будут выходить не политические декларации, а конкретные интересы.