В столице Азербайджана завершилась 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), ставшая одной из наиболее представительных и инклюзивных международных платформ ООН по вопросам устойчивой урбанизации, управления мегаполисами и развития человеческих поселений.

Объединив более 57 000 участников из 176 стран, WUF13 вошел в историю как самая масштабная сессия Всемирного форума городов, проведенная до сегодняшнего дня, и стал вторым по величине крупнейшим международным мероприятием, организованным в Азербайджане после климатического саммита COP29.

На протяжении недели Баку выступал эпицентром глобальной архитектурной и градостроительной мысли, приняв тысячи делегатов, среди которых были главы государств и правительств, руководители профильных министерств, мэры крупнейших городов мира, представители институтов гражданского общества, частного сектора и ведущие эксперты-урбанисты. Проведение столь масштабного форума в 2026 году является ярким показателем весомого вклада Азербайджана в международные урбанизационные процессы и демонстрацией его высокого авторитета как надежного партнера, обладающего огромным потенциалом для успешной организации событий мирового значения. Баку еще раз подтвердил, что продолжает играть роль важнейшего пространства для обсуждения значимых международных вопросов, поощрения глобальной солидарности, международного партнерства и многосторонности, а сам WUF13 стал очередным важным вкладом президента Ильхама Алиева в мультилатерализм и укрепление многосторонней дипломатии. На этом фоне самым наглядным фактом признания исключительных возможностей принимающей стороны стало то, что самый масштабный WUF в своей истории — это именно Бакинский WUF, установивший принципиально новую планку для последующих глобальных саммитов.

В центре дискуссий этого года стояла фундаментальная тема обеспечения мира доступным, безопасным и устойчивым жильем, что позволило участникам выйти на новый уровень осмысления глобального жилищного кризиса, климатических рисков и постконфликтного восстановления территорий. Особый политический вес и беспрецедентный статус мероприятию придал Саммит лидеров, впервые в истории Всемирного форума городов проведенный в рамках WUF13 по инициативе президента Ильхама Алиева.

В саммите приняли участие 27 глав государств и правительств, высокопоставленные гости и руководители международных организаций. В своих выступлениях мировые лидеры выразили искреннюю благодарность Азербайджану за высокое гостеприимство, успешную организацию мероприятия и эффективные условия, созданные для глобального диалога. Это продемонстрировало растущую роль Баку как ключевой международной платформы для продвижения стратегического диалога и формирования новых партнерских площадок вокруг вопросов глобального значения. Данный шаг подтвердил, что еще один пример лидерства президента Ильхама Алиева — глобальная градостроительная повестка дня — теперь формируется в Баку, задавая тон для международной кооперации. Результаты бакинской сессии заложили прочный фундамент для предстоящего доклада генерального секретаря ООН по реализации Новой городской повестки и определили стратегические векторы климатических действий муниципальных властей на годы вперед.

Важной вехой форума стала и Встреча министров, прошедшая под председательством Азербайджана, в которой приняли участие министры и заместители министров, представляющие около 70 государств. В итоговом документе «Резюме председателя» было отдельно подчеркнуто дальновидное лидерство президента Ильхама Алиева, а также выражена глубокая признательность правительству и народу Азербайджана. Участники встречи особо поприветствовали инновационные подходы, примененные при подготовке к форуму, включая запуск Саммита лидеров. Важным итогом стало закрепленное в резюме намерение Азербайджана и UN-Habitat сотрудничать по созданию совместных операционных руководств для организации последующих сессий Всемирного форума городов. Подписанное между Госкомитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Программой ООН по населенным пунктам Письмо о намерениях по подготовке этого руководства на основе Бакинских стандартов WUF13 наглядно доказало, что Азербайджан выступает страной, формирующей передовой опыт и новые международные эталоны в сфере проведения крупнейших мероприятий. Принятое «Резюме председателя» станет весомым вкладом в итоговые документы форума и в процесс промежуточного обзора выполнения «Новой городской повестки» ООН.

Структура этого масштабного диалога строилась вокруг нескольких взаимосвязанных направлений, где эксперты искали практические ответы на вызовы современности на стыке урбанистики, экономики и экологии. Особый акцент руководящие лица Программы ООН по населенным пунктам и председатель Генеральной Ассамблеи ООН сделали на том, что право на безопасную крышу над головой должно рассматриваться не как коммерческая роскошь, а как базовое условие для инклюзивного развития любого общества. В рамках панельных сессий приводились тревожные цифры, наглядно демонстрирующие масштаб проблемы, в частности, катастрофический дефицит финансирования жилищного сектора в развивающихся регионах планеты, который в одной только Африке сегодня оценивается в сотни миллиардов долларов.

Примечательно, что Баку установил своеобразный рекорд вовлеченности гражданского общества в процессы принятия решений, продемонстрировав также беспрецедентные показатели гендерного баланса, когда женщины составили 55 процентов от общего числа зарегистрированных участников, что позволило поднять пласт вопросов, связанных с созданием городской среды, одинаково комфортной и безопасной для женщин, молодежи, пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Не менее важной частью повестки стало обсуждение адаптации современных городов к стремительным климатическим изменениям. Делегаты детально разбирали концепции инновационного градостроительства, такие как создание зеленых коридоров, интеграция естественных дренажных систем и улучшение качества воздуха за счет снижения углеродного следа. Наглядным подтверждением климатических приоритетов Азербайджана, который создает долговечное наследие WUF13 по аналогии с COP29, стал организованный по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой форум высокого уровня на тему «Вдохнуть жизнь в новую городскую повестку дня: качество воздуха и интеграция зеленой инфраструктуры для устойчивых городов». В принятом по итогам мероприятия коммюнике «Бакинский призыв ради дышащих городов» содержится важная инициатива закрепить вопрос чистого воздуха в качестве постоянной темы в повестке дня будущих сессий Всемирного форума городов.

Дополнительным подтверждением приверженности страны продвижению глобальных урбанистических ценностей стало учреждение по инициативе Азербайджана престижной Бакинской городской премии.

В этом контексте особое место занял практический опыт самого Азербайджана по масштабной реконструкции и реинтеграции освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре, где с нуля реализуются передовые концепции «умных городов» и «умных сел». Страна внесла значительный субстантивный вклад в повестку дня форума, открыто поделившись уникальными наработками по сохранению древних архитектурных традиций в условиях современного градостроительства. Весь ход форума продемонстрировал, что WUF13 — это очередное торжество постконфликтной повестки дня президента Ильхама Алиева.

Весь мир приветствовал дальновидное лидерство азербайджанского лидера в сфере градостроительства, высоко оценив способность страны проводить беспрецедентные по масштабу восстановительно-созидательные работы. В рамках форума международному сообществу был представлен опыт возрождения 9 городов и более 100 сел, подвергшихся за период оккупации урбициду, экоциду и культурциду, а также ход реализации стратегической программы «Великое возвращение», направленной на безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные дома с одновременным обеспечением защиты окружающей среды и созданием зеленой инфраструктуры.

Высокие представители ООН дали исключительную оценку азербайджанскому опыту по оперативному восстановлению логистики, энергетической инфраструктуры и раскрытию экономического потенциала ранее разрушенных регионов. Это, по оценкам, является уникальным кейсом, заслуживающим глубокого изучения на международном уровне. Произошедшее зафиксировало очевидный факт: мир приветствует широкомасштабные восстановительно-созидательные работы Азербайджана и считает их полезным и эффективным примером для других постконфликтных стран. На этом фоне национальные урбанистические форумы были признаны международными экспертами в качестве важнейших платформ для обмена передовым опытом и укрепления партнерств, что еще раз подтвердило исключительную актуальность и своевременность инициативы Азербайджана по регулярному проведении таких мероприятий.

Вместе с тем, на полях форума азербайджанская сторона актуализировала проблему гуманитарного разминирования, без решения которой невозможно говорить о безопасном и планомерном градостроительстве. Агентство по разминированию Азербайджана представило наглядную и суровую статистику, согласно которой за последние пять с половиной лет в стране от смертоносного наследия конфликта было очищено более 270 тысяч гектаров земель, в ходе чего обнаружено и обезврежено свыше 250 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Азербайджанские эксперты и международные партнеры сошлись во мнении, что минная угроза — это не локальная трудность, а глобальный цивилизационный вызов, который напрямую тормозит процессы урбанизации, ограничивает территориальное расширение городов и ставит под угрозу жизни возвращающегося мирного населения. Демонстрация этих успехов, выраженная министрами со всего мира солидарность с Азербайджаном и консолидация мирового экспертного сообщества вокруг позиции Баку показали, что очередная кампания мирового армянства, направленная на изоляцию и дискредитацию мирных инициатив страны, потерпела полный крах, в то время как международное сообщество ставит в пример созидательные работы на освобожденных территориях.

Главным практическим и политическим итогом интенсивных дискуссий стало согласование Бакинского призыва к действию. Этот стратегический документ кристаллизовал основные выводы недели и перевел глобальную теоретическую повестку ООН в плоскость конкретных местных инициатив, обязательных к исполнению на муниципальном уровне. Подводя окончательные итоги 13-й сессии, руководство Программы ООН по населенным пунктам констатировало, что форум в Баку полностью доказал свою дееспособность и эффективность как ведущая многосторонняя платформа в условиях высокой геополитической напряженности. Итоги бакинских встреч не просто зафиксировали текущее положение дел, но и задали принципиально новые стандарты для интеграции жилищной политики, здравоохранения, транспортных сетей и энергетики, передав эстафету проведения следующего форума Мексике, которая примет 14-ю сессию Всемирного форума городов в 2028 году.

Али Мамедов