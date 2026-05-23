 «Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

Ялчин Алиев15:17 - Сегодня
«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

Принятие итогового документа «Baku Call to Action» («Бакинский призыв к действию») на 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) ознаменовало собой принципиально новый этап в осмыслении глобальной урбанистики.

Это масштабное событие, собравшее в Азербайджане более 58 тысяч делегатов из 176 стран мира, официально вошло в историю как самый крупный и представительный урбанистический форум за все время его существования. Столь беспрецедентный масштаб не только подтвердил возрастающую роль городов в архитектуре будущего, но и продемонстрировал высочайший уровень организационной и логистической экспертизы принимающей стороны. Азербайджан заслужил глубокую международную признательность за создание инновационной платформы и исключительное, искреннее гостеприимство, что позволило объединить на одной площадке полярные экспертные мнения, передовые технологические решения и сугубо практический опыт государственного управления.

Особый статус этого мероприятия подчеркивается тем, что организаторам удалось преодолеть рамки чисто экспертного, академического диалога и вывести обсуждение на высший политический уровень. Впервые в практике проведения Всемирных форумов по градостроительству по прямой инициативе принимающей страны была организована Сессия заявлений лидеров. Тот факт, что в ней приняли участие 27 глав государств и правительств, наглядно свидетельствует о признании мировым сообществом того, что вопросы пространственного планирования, безопасности и устойчивости городов больше невозможно рассматривать в отрыве от глобальной политической повестки. Участие первых лиц государств позволило зафиксировать жесткие обязательства на правительственном уровне, превращая теоретические наработки ученых и архитекторов в реальные программы национального развития, обеспеченные политической волей и финансовыми ресурсами.

Этот сплав высшей дипломатии и прикладной урбанистики создал уникальный контекст для обсуждения наиболее острых проблем современности, среди которых центральное место заняли вопросы постконфликтного восстановления территорий.

Азербайджанская площадка стала местом презентации ключевых международных кейсов в этой сфере, причем колоссальный интерес вызвал сугубо суверенный опыт самого Баку по возрождению разрушенных земель. Мировое сообщество получило возможность детально изучить, как в кратчайшие сроки на месте тотальной деградации инфраструктуры создается принципиально новая, высокотехнологичная среда жизнедеятельности, базирующаяся на концепциях умных городов и зеленой энергетики. Этот опыт показал, что реабилитация пространств после завершения кризисов требует не просто механического ремонта зданий, а глубокого переосмысления всей логистики, экологии и экономики восстанавливаемых регионов, что делает практику Баку универсальным стандартом для других зон, столкнувшихся со схожими вызовами.

Логическим продолжением анализа этих практических моделей стал зафиксированный в итоговой декларации призыв к кардинальному изменению подходов к гуманитарным и инфраструктурным программам. Участники форума единогласно высказались за необходимость внедрения комплексного, глубоко скоординированного подхода, в котором приоритизация строительных и восстановительных работ синхронизирована с решением социальных задач. Главным маркером успешности любых усилий по реконструкции было признано обеспечение безопасного, достойного и устойчивого возвращения бывших вынужденных переселенцев в их родные края. Градостроительная политика в данном контексте перестает быть просто инженерной задачей, она трансформируется в инструмент восстановления исторической и социальной справедливости, где критически важно не просто построить жилье, но и заново создать экономические институты, рабочие места и социальные связи, способные вернуть жизнь в деоккупированные регионы и установить там долгосрочную стабильность.

Стремление закрепить лучшие мировые практики и стимулировать поиск нестандартных решений вылилось в создание новых институциональных инструментов в рамках Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Одним из ярких прорывных новшеств 13-й сессии стало учреждение престижной Бакинской городской премии, ориентированной на поддержку наиболее эффективных, экологичных и инклюзивных проектов в области развития мегаполисов и малых поселений. Эта награда призвана стать мощным стимулом для муниципалитетов по всему миру, мотивируя их внедрять инновации, бережно относиться к городскому пространству и искать баланс между урбанизацией и сохранением природного наследия. Таким образом, Азербайджан не просто успешно провел дискуссионное мероприятие, но и оставил долгосрочный след в глобальной архитектуре управления городами, сформировав механизмы поощрения лучших локальных инициатив на общемировом уровне.

В то же время форум открыто и бескомпромиссно обозначил главные угрозы, стоящие перед современной цивилизацией в эпоху нестабильности. В тексте Бакинского призыва к действию была четко артикулирована разрушительная природа современных войн, вооруженных конфликтов и урбицида — целенаправленного уничтожения городской среды как материального и культурного пространства. Было подчеркнуто, что удары по гражданским объектам, включая школы, медицинские учреждения, коммунальные сети и жилой фонд, имеют катастрофические последствия, которые выходят далеко за рамки физических разрушений. Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения наносит прямой, трудновосполнимый ущерб экологии и локальному биоразнообразию, мгновенно превращая цветущие агломерации в непригодные для жизни зоны. Главной жертвой этой деструктивной практики становится человек: миллионы людей в один миг лишаются крова, базовых прав и безопасности, пополняя трагические списки беженцев и вынужденных переселенцев.

Осознание этой взаимосвязи между сохранностью городской среды и выживанием человеческих общин превратило WUF13 из узкоспециализированного технического съезда в мощный гуманитарный манифест. Бакинский документ зафиксировал понимание того, что современный город — это сложнейший живой организм, защита которого от военных и техногенных катастроф является коллективной обязанностью всего человечества. Невозможно рассуждать об устойчивом развитии и снижении углеродного следа там, где города подвергаются физическому стиранию с лица земли. Потребовался именно такой масштабный форум в Баку, чтобы мировое сообщество смогло консолидированно взглянуть на проблему урбанизации сквозь призму безопасности, суверенитета и права людей на безопасную среду обитания.

Решения, принятые на этой сессии, заложили прочный концептуальный фундамент для пересмотра международных программ помощи и планирования, заставляя глобальных игроков учитывать риски урбицида и заново оценивать стоимость и методы восстановления человеческих поселений в посткризисную эпоху.

Поделиться:
368

Актуально

Мнение

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской ...

Мнение

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на ...

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 28 градусов тепла

Политика

В аккаунтах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован пост о WUF13

Мнение

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на Кавказе

WUF13 - очередное торжество постконфликтной повестки Ильхама Алиева

«Пробуждение Европы»: Брюссель переосмысливает стратегию взаимодействия с Баку

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Global Sumud: что произошло с глобальной флотилией и почему мир осудил Израиль? – ФОТО - ВИДЕО

Вызов неоколониализму: как Азербайджан вывел Новую Каледонию в центр глобальной дискуссии

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на Кавказе

Энергетика, логистика и Южный Кавказ: почему партнерство Баку и Тбилиси важно и для Армении?

Последние новости

В Белом городе произошел оползень - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

В Тегеране заявили, что ВС Ирана восстановились за время перемирия с США

Сегодня, 16:11

Зеленский ответил на идею Мерца по «урезанному» членству Украины в ЕС

Сегодня, 16:00

Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

Сегодня, 15:37

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

Сегодня, 15:17

Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ

Сегодня, 15:02

В Турцию из Сирии доставлены 10 террористов ИГИЛ

Сегодня, 14:50

Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Сегодня, 14:35

В рамках WUF13 было перевезено около 179 тысяч пассажиров

Сегодня, 14:30

Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану

Сегодня, 14:10

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на Кавказе

Сегодня, 13:50

Завтра в Баку воздух прогреется до 28 градусов тепла

Сегодня, 13:40

ADSEA внедрит новое поколение счётчиков с дистанционным считыванием и управлением

Сегодня, 13:30

Ильхам Алиев: Усилия Азербайджана по восстановлению постконфликтных территорий получили международное признание

Сегодня, 13:07

Ильхам Алиев поздравил всех участников WUF13 с успешным и результативным проведением форума

Сегодня, 12:45

Президент: Содержательные обсуждения на WUF13 завершились принятием двух важных документов

Сегодня, 12:35

В Баку пройдет летний фестиваль “Force of Love” 2026

Сегодня, 12:28

В 64 населенных пунктах Баку будет проведена централизованная канализационная система

Сегодня, 12:24

В аккаунтах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован пост о WUF13

Сегодня, 12:13

Спикер Милли Меджлиса посетила Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге

Сегодня, 11:53
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25