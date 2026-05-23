«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

Принятие итогового документа «Baku Call to Action» («Бакинский призыв к действию») на 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) ознаменовало собой принципиально новый этап в осмыслении глобальной урбанистики.

Это масштабное событие, собравшее в Азербайджане более 58 тысяч делегатов из 176 стран мира, официально вошло в историю как самый крупный и представительный урбанистический форум за все время его существования. Столь беспрецедентный масштаб не только подтвердил возрастающую роль городов в архитектуре будущего, но и продемонстрировал высочайший уровень организационной и логистической экспертизы принимающей стороны. Азербайджан заслужил глубокую международную признательность за создание инновационной платформы и исключительное, искреннее гостеприимство, что позволило объединить на одной площадке полярные экспертные мнения, передовые технологические решения и сугубо практический опыт государственного управления.

Особый статус этого мероприятия подчеркивается тем, что организаторам удалось преодолеть рамки чисто экспертного, академического диалога и вывести обсуждение на высший политический уровень. Впервые в практике проведения Всемирных форумов по градостроительству по прямой инициативе принимающей страны была организована Сессия заявлений лидеров. Тот факт, что в ней приняли участие 27 глав государств и правительств, наглядно свидетельствует о признании мировым сообществом того, что вопросы пространственного планирования, безопасности и устойчивости городов больше невозможно рассматривать в отрыве от глобальной политической повестки. Участие первых лиц государств позволило зафиксировать жесткие обязательства на правительственном уровне, превращая теоретические наработки ученых и архитекторов в реальные программы национального развития, обеспеченные политической волей и финансовыми ресурсами.

Этот сплав высшей дипломатии и прикладной урбанистики создал уникальный контекст для обсуждения наиболее острых проблем современности, среди которых центральное место заняли вопросы постконфликтного восстановления территорий.

Азербайджанская площадка стала местом презентации ключевых международных кейсов в этой сфере, причем колоссальный интерес вызвал сугубо суверенный опыт самого Баку по возрождению разрушенных земель. Мировое сообщество получило возможность детально изучить, как в кратчайшие сроки на месте тотальной деградации инфраструктуры создается принципиально новая, высокотехнологичная среда жизнедеятельности, базирующаяся на концепциях умных городов и зеленой энергетики. Этот опыт показал, что реабилитация пространств после завершения кризисов требует не просто механического ремонта зданий, а глубокого переосмысления всей логистики, экологии и экономики восстанавливаемых регионов, что делает практику Баку универсальным стандартом для других зон, столкнувшихся со схожими вызовами.

Логическим продолжением анализа этих практических моделей стал зафиксированный в итоговой декларации призыв к кардинальному изменению подходов к гуманитарным и инфраструктурным программам. Участники форума единогласно высказались за необходимость внедрения комплексного, глубоко скоординированного подхода, в котором приоритизация строительных и восстановительных работ синхронизирована с решением социальных задач. Главным маркером успешности любых усилий по реконструкции было признано обеспечение безопасного, достойного и устойчивого возвращения бывших вынужденных переселенцев в их родные края. Градостроительная политика в данном контексте перестает быть просто инженерной задачей, она трансформируется в инструмент восстановления исторической и социальной справедливости, где критически важно не просто построить жилье, но и заново создать экономические институты, рабочие места и социальные связи, способные вернуть жизнь в деоккупированные регионы и установить там долгосрочную стабильность.

Стремление закрепить лучшие мировые практики и стимулировать поиск нестандартных решений вылилось в создание новых институциональных инструментов в рамках Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Одним из ярких прорывных новшеств 13-й сессии стало учреждение престижной Бакинской городской премии, ориентированной на поддержку наиболее эффективных, экологичных и инклюзивных проектов в области развития мегаполисов и малых поселений. Эта награда призвана стать мощным стимулом для муниципалитетов по всему миру, мотивируя их внедрять инновации, бережно относиться к городскому пространству и искать баланс между урбанизацией и сохранением природного наследия. Таким образом, Азербайджан не просто успешно провел дискуссионное мероприятие, но и оставил долгосрочный след в глобальной архитектуре управления городами, сформировав механизмы поощрения лучших локальных инициатив на общемировом уровне.

В то же время форум открыто и бескомпромиссно обозначил главные угрозы, стоящие перед современной цивилизацией в эпоху нестабильности. В тексте Бакинского призыва к действию была четко артикулирована разрушительная природа современных войн, вооруженных конфликтов и урбицида — целенаправленного уничтожения городской среды как материального и культурного пространства. Было подчеркнуто, что удары по гражданским объектам, включая школы, медицинские учреждения, коммунальные сети и жилой фонд, имеют катастрофические последствия, которые выходят далеко за рамки физических разрушений. Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения наносит прямой, трудновосполнимый ущерб экологии и локальному биоразнообразию, мгновенно превращая цветущие агломерации в непригодные для жизни зоны. Главной жертвой этой деструктивной практики становится человек: миллионы людей в один миг лишаются крова, базовых прав и безопасности, пополняя трагические списки беженцев и вынужденных переселенцев.

Осознание этой взаимосвязи между сохранностью городской среды и выживанием человеческих общин превратило WUF13 из узкоспециализированного технического съезда в мощный гуманитарный манифест. Бакинский документ зафиксировал понимание того, что современный город — это сложнейший живой организм, защита которого от военных и техногенных катастроф является коллективной обязанностью всего человечества. Невозможно рассуждать об устойчивом развитии и снижении углеродного следа там, где города подвергаются физическому стиранию с лица земли. Потребовался именно такой масштабный форум в Баку, чтобы мировое сообщество смогло консолидированно взглянуть на проблему урбанизации сквозь призму безопасности, суверенитета и права людей на безопасную среду обитания.

Решения, принятые на этой сессии, заложили прочный концептуальный фундамент для пересмотра международных программ помощи и планирования, заставляя глобальных игроков учитывать риски урбицида и заново оценивать стоимость и методы восстановления человеческих поселений в посткризисную эпоху.