Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

22 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Президент Латвии полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку. Он был подробно проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.