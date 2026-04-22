Centcom сообщил о захвате 28 судов, связанных с Ираном, с начала блокады

С начала блокады корабли ВМС США захватили 28 торговых судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них.

Об этом сообщило Центральное командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM). «С начала американской блокады судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, американские силы приказали 28 судам развернуться и вернуться в порт», — говорится в сообщении, опубликованном на платформе X.

Ранее CENTCOM сообщал, что 19 апреля в Оманском заливе военно-морские силы США атаковали и захватили иранское грузовое судно Touska, после того как экипаж судна не подчинился приказам американских сил. Блокада иранских портов началась 13 апреля.

Источник: РИА Новости