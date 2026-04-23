Азербайджан отправит 39 дзюдоистов на Кубке Европы в Берлине
Азербайджан примет участие в Кубке Европы среди кадетов, который пройдет в Берлине, с составом из 39 дзюдоистов. Национальную команду представят 20 юношей и 19 девушек в 16 весовых категориях.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, турнир пройдет под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) 25-26 апреля в столице Германии.
Юношескую сборную возглавят главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шыхализаде. Женскую команду поведут главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Амрах Ахмедов.
В число официальных судей соревнований вошли представители Федерации дзюдо Азербайджана - международные арбитры категории B Мехман Имамгулиев и Парвиз Гусейнов.
Наибольшее представительство в мужской команде Азербайджан получил в категориях до 81 кг и до 73 кг, где заявлено по несколько спортсменов. У девушек самый широкий состав выставлен в весах до 57 кг и до 63 кг.
Всего в турнире в Берлине выступят 774 спортсмена из 36 стран мира, среди них 472 юноши и 302 девушки.
Отметим, что Кубок Европы считается одним из ключевых стартов сезона среди кадетов и важным этапом подготовки к главным международным турнирам года.
Состав сборной Азербайджана:
Юноши
До 50 кг: Нихад Агаев
До 55 кг: Рза Халилли, Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов
До 60 кг: Мехман Аскеров, Микаил Годжаев
До 66 кг: Санан Пириев, Илькин Гараев, Эльгюн Сафаров
До 73 кг: Садыг Мамедов, Кянан Рагимов, Юсиф Назар
До 81 кг: Ягуб Мамедов, Полад Гасанли, Амин Мехдиев, Айхан Гасанли
До 90 кг: Омар Ахундов, Нуреддин Алиев
Свыше 90 кг: Тамерлан Алиев, Руслан Казымов
Девушки
До 40 кг: Сунай Саламова, Захра Гулиева
До 44 кг: Нигяр Гейдарзаде, Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева
До 48 кг: Сакина Зейналова, Кенуль Эйвазлы
До 52 кг: Товсия Бабаева, Нармин Агамирзазаде
До 57 кг: Гюльназ Мамедтагиева, Сема Велизаде, Ягмур Ахмедзаде, Семая Юсифли
До 63 кг: Незакет Велиева, Тюркан Мамедли, Зилан Гусейнли
До 70 кг: Рена Ахмедова, Масума Мамедли
Свыше 70 кг: Земфира Алиева