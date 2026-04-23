Экологи бьют тревогу: Каспий может обмелеть на десятки метров

Уровень воды в Каспийском море может снизиться к 2050 году в диапазоне от 8 до 21 м.

Об этом сообщил координатор временного секретариата Тегеранской конвенции — рамочного документа о защите Каспия — Махир Алиев, выступивший модератором тематической сессии на Региональном экологическом саммите в Астане.

"Есть некоторые прогнозы, согласно которым уровень моря от 8 м до 21 м может снизиться к середине этого столетия", — сказал он.

Алиев добавил, что для решения проблемы обмеления Каспия необходимо долгосрочное участие всех пяти стран, имеющих выход к водоему, а не краткосрочные усилия одной из сторон.

Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, выступая на сессии, также призвала "пятерку" прикаспийских стран разработать совместную программу по улучшению экологии Каспия. "Я призываю все страны — участницы конвенции поработать совместно для того, чтобы финализировать план действий на 2026–2036 годы, который предоставит реальную дорожную карту в области научного мониторинга, адаптации к изменению климата, защите экосистемы и конкретных механизмов", — сказала она. Замгенсека ООН отметила важность взаимодействия с международными партнерами для получения финансирования по реализации плана и масштабированию решений.

Каспийское море является крупнейшим в мире замкнутым водоемом. К нему имеют выход пять стран: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения. В 2003 году государства приняли конвенцию по защите морской среды Каспийского моря, документ был подписан в Тегеране. Он содержит общие требования к охране окружающей среды региона Каспия и предусматривает создание необходимых для этого механизмов.

Источник: ТАСС

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

Ильхам Алиев обратился к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана

В TƏBİB прокомментировали информацию о назначении новых директоров больниц

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

