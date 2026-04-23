В одной из бакинских школ пятиклассник угрожал расправой сверстникам

В Баку озвучены утверждения о том, что ученик V класса полной средней школы №275 угрожал своим одноклассникам физической расправой.

Согласно распространенной информации, школьник даже составил список одноклассников, которым угрожал смертью.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на заявление школы для издания Azərbaycan müəllimi, ученик 5 «Д» класса (имя не разглашается по этическим соображениям), переведенный в данное учебное заведение 16 ноября 2022 года, был возвращен в свою прежнюю школу.

«Отметим, что по результатам работы школьных психологов с учеником, родителю была предоставлена информация о необходимости получения индивидуальной профессиональной помощи для коррекции поведения. Вместе с тем, школьным психологом были приняты необходимые поддерживающие меры в соответствии с правилами поведения учащихся», - подчеркивается в заявлении.

Также сообщается, что начальник отдела по организации профилактической работы с несовершеннолетними Управления полиции Сураханского района провел профилактические беседы с родителем и учащимися.

