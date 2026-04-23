В TƏBİB прокомментировали информацию о назначении новых директоров больниц

«В ряде средств массовой информации публикуются новости о назначении новых руководителей на места освобожденных от должностей директоров медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB.

Сообщаем, что распространяемая информация о новых назначениях не соответствует действительности. На данный момент назначений в какие-либо медицинские учреждения не производилось».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что в случае прекращения полномочий директора медучреждения, его обязанности временно возлагаются на одного из заместителей: «В таких ситуациях обязанности директора исполняют заместители или главный врач учреждения, и это носит временный характер.

Проводимая структурная и кадровая оптимизация служит повышению эффективности управления, совершенствованию механизмов принятия решений и обеспечению устойчивого роста качества медицинских услуг».