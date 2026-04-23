Прикаспийские страны могут подготовить 50-летний прогноз уровня моря

Россия предлагает активизировать деятельность рабочей группы по климату в рамках Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ) для составления прогноза уровня этого водоема на 50 лет.

Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, выступая на сессии Регионального экологического саммита в Астане.

"Предлагаем активизировать деятельность сформированной рабочей группы по климату в рамках КАСПКОМ, которая на экспертном уровне может подготовить оценку долгосрочных, до 50 лет, по нашему мнению, прогнозов уровня Каспия. Призываем Каспийские государства объединить усилия для принятия комплексных решений по смягчению последствий колебания уровня [моря] и оказать всемирную поддержку КАСПКОМ в 2026 году на 30-й сессии комитета в Туркменистане", - сказал он.

Тетенькин добавил, что "необходимо запустить пятисторонний механизм взаимодействия для разработки совместных научных подходов" по изучению колебаний уровня моря. По его словам, механизм КАСПКОМ, созданный в 1994 году, является уникальным информационным ресурсом, потенциал которого не раскрыт до конца.

КАСПКОМ создан национальными агентствами по гидрометеорологии прикаспийских стран - Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией.

Источник: ТАСС