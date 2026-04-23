Авария поездов в Дании: десятки раненых, есть тяжелые

Семнадцать человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Дании, четверо находятся в критическом состоянии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Ранее издание со ссылкой на местные экстренные службы сообщал о столкновении двух пригородных поездов в Дании.

