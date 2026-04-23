«Нам нужны друзья, а не господа»: Каха Каладзе призвал МИД вызвать посла ЕС за слова о «темном времени»

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал МИД республики вызвать посла ЕС Павла Герчинского за его слова о том, что страну ожидает «темное время».

Ранее Герчинский заявил журналистам, что ЕС не должен допустить, чтобы грузинский народ "вернулся к насилию, гражданской войне, бедности, коррупции и темному времени".

"Мы услышали возмутительные заявления. Речь шла о войне, о гражданском противостоянии. Если до этого кто-то тайно призывал нас к войне, то сейчас они начали открыто говорить о гражданском противостоянии и войне. Он (Герчинский - прим. ТАСС) прямо угрожает грузинам, грузинскому государству. В первую очередь нужно вызвать посла [в МИД] и задать конкретные вопросы", - сказал Каладзе.

Политик подчеркнул, что Грузия ни с какого пути не сворачивала. "Нам нужны друзья, а не господа, которые будут нам указывать пальцем. С нами так не получится. Мы в нашей политике служим интересам нашей страны", - сказал он.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона - обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. В ноябре 2024 года "Грузинская мечта" решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

