Раксану Исмайлову освободили из-под домашнего ареста

Певице Раксане Исмаиловой, обвиняемой в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере, изменена мера пресечения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, избранная в отношении нее мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на подписку о невыезде (передачу под надзор полиции).

Напомним, что певица Раксана Исмаилова была задержана по обвинению в мошенничестве в августе прошлого года. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании жалоб граждан, певица была привлечена к ответственности. Следствием было установлено, что она мошенническим путем завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 000 манатов, а также денежными средствами в размере 520 000 долларов США.

По данным фактам в Управлении полиции Сабунчинского района было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере», Р.Исмайлова была привлечена к следствию в качестве обвиняемой. Решением суда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В ноябре Раксана Исмайлова была переведена под домашний арест. Сабунчинский районный суд вынес решение о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Мера пресечения была смягчена судом на основании выплаты части нанесенного ущерба (100 тысяч манатов) и достижения взаимного согласия между обвиняемой Раксаной Исмайловой и потерпевшими.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Певица Раксана Исмаилова отпущена под домашний арест - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Мужу Раксаны Исмаиловой грозит до 14 лет тюрьмы

Певица Раксана Исмаилова арестована

Суд принял решение по делу певицы Раксаны

Муж арестованной певицы Раксаны попросил помощи у российского посольства - ФОТО

Муж арестованной певицы Раксаны привлечён к следствию