Стало известно имя нового директора Yeni Klinika

Исполнение обязанностей директора Yeni Klinika возложена на Галиба Иманова.

Как сообщает Teleqraf, он является заместителем директора клиники и руководителем сердечно-сосудистого центра.

Отметим, что директор Yeni Klinika Барат Юсубов был освобождён от должности вчера.

Пока Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) не сделало официального заявления относительно освобождённых от должности руководителей больниц и новых назначений.

Отмечается, что в ближайшее время организация предоставит подробную информацию.