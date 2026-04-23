Назначен исполняющий обязанности директора Сабунчинского медцентра 

Фаига Мамедова13:03 - Сегодня
Накануне была освобождена от занимаемой должности директор Сабунчинского медицинского центра Нурангиз Баширова.

Как передает 1news.az со ссылкой на unikal.az, исполнение обязанностей директора Сабунчинского медицинского центра возложено на заместителя директора учреждения по хирургической службе Камиля Гаджиева.

Напомним, что К.Гаджиев был назначен на должность заместителя директора Сабунчинского медцентра в июле 2025 года.

Стоит отметить, что бывший директор Нурангиз Баширова неоднократно оказывалась в центре внимания общественности в связи с различными скандальными инцидентами.

