Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива

Власти Ирана впервые получили доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива.

Об этом заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Хаджи Бабаи.

"Первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка", - приводит его слова агентство Fars.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

Вашингтон предупредил, что продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщили, что Иран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления американского президента Дональда Трампа о ситуации в Ормузском проливе как "не заслуживающие доверия".