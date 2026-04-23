Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива

Власти Ирана впервые получили доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива.

Об этом заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Хаджи Бабаи.

"Первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка", - приводит его слова агентство Fars.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

Вашингтон предупредил, что продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщили, что Иран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления американского президента Дональда Трампа о ситуации в Ормузском проливе как "не заслуживающие доверия".

Актуально

Мнение

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

Xроника

Ильхам Алиев обратился к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана

Общество

В TƏBİB прокомментировали информацию о назначении новых директоров больниц

Общество

Экологи бьют тревогу: Каспий может обмелеть на десятки метров

В мире

Папикян обсудил с Кобахидзе вопросы оборонного сотрудничества 

«У меня есть еще шанс»: Пашинян высказался о воссоединении с Анной Акопян

Путешествия с животными усложнились: изменились правила перевозки в ЕС

Пашинян: Армения не намерена активизировать работу в ОДКБ

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

Суд в ЕС потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту

Трамп пообещал разобраться в серии загадочных исчезновений и смертей ученых в США

ФСБ получила право осуществлять осмотр телефонов при пересечении госграницы России

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22