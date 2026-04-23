Заслуженный деятель искусств Эльбрус Вахидов лишился рабочего кабинета на киностудии «Азербайджанфильм»? - Официальный комментарий

Киновед Севда Султанова сообщила в социальных сетях о том, что новое руководство «Азербайджанфильм» лишило работавшего над такими фильмами, как «Tütək səsi», «Yeddi oğul istərəm», «İstintaq», «Fəryad», 74-летнего гримера Эльбруса Вахидова рабочего кабинета на киностудии.

«Формально Эльбрус муаллим не числился там в штате. Однако, по имеющимся данным, самым неприятным стало то, что без какого-либо предупреждения и проявления уважения в его кабинет вошли, вынесли и выбросили его вещи, а также, как утверждается, уничтожили его гримёрный стол. Официальным объяснением стало то, что помещение планируется сдавать в аренду», - рассказывает С.Султанова, отмечая, что текущий год для Э.Вахидова юбилейный, и подчеркивая, что он на протяжении многих лет служил азербайджанскому кино, работал гримёром на лучших фильмах и буквально жил киностудией.

В Киноагентстве АР (ARKA) 1news.az прокомментировали данную информацию, отметив следующее: «Распространённая в социальных сетях и некоторых СМИ информация о рабочем кабинете гримёра Эльбруса Вахидова на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, внесшего значительный вклад в развитие национального кинематографа и отличающегося профессиональной деятельностью, не соответствует действительности. В настоящее время на территории киностудии начаты поэтапные работы по благоустройству, ремонту и реконструкции в рамках преобразования пространства в киноиндустриальный парк. В этом контексте проводится функциональная реорганизация существующих помещений».

Отмечается, что часть помещений, которыми пользовался Э.Вахидов и которые использовались как складские, была освобождена в целях проведения ремонтных работ с его согласия и при его участии – подчеркивается, что личные вещи были им самостоятельно вывезены и непригодный к использованию инвентарь также был вынесен с его согласия.

В заявлении ARKA подчеркивается, что у Эльбруса Вахидова на киностудии имеется отдельный рабочий кабинет, и он продолжает свою профессиональную деятельность: «Освобождённое помещение планируется использовать для оказания гримёрных услуг. Распространяемые сведения о сдаче данного кабинета в аренду не соответствуют действительности».

Также отмечается следующее: «В целом проводимые работы направлены на формирование более эффективной и комфортной творческой среды на киностудии, а также на расширение возможностей для специалистов, работающих в сфере кино. Мероприятия по обновлению и развитию киностудии «Азербайджанфильм», имеющей богатые исторические традиции, на основе современных подходов продолжаются».

