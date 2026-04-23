ООН: более 30 млн человек окажутся за чертой бедности из-за войны в Иране

Более 30 миллионов человек окажутся за чертой бедности в результате войны в Иране, перебоев в поставках топлива и удобрений.

Об этом заявил агентству Reuters глава Программы развития ООН Александр Де Кро.

Он отметил, что нехватка удобрений, усугубленная блокадой грузовых судов в Ормузском проливе, уже снизила сельскохозяйственную производительность. И это, вероятно, негативно скажется на урожайности уже к концу этого года.

“Продовольственная нестабильность достигнет пика через несколько месяцев, и с этим мало что можно сделать”, — сказал Александр Де Кро, перечислив и другие последствия кризиса, включая нехватку энергоносителей и сокращение денежных переводов.

Агентство Reuters сообщает, что ранее в этом месяце Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН предупредили, что война приведет к росту цен на продовольствие, что ухудшит положение наиболее уязвимых групп населения мира.