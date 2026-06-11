В Мехико прошла церемония открытия ЧМ-2026 - ВИДЕО

В Мехико завершилась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.

Торжественное шоу прошло на легендарном стадионе Стадион Ацтека перед стартовым матчем турнира между сборными Мексики и ЮАР.

Основной темой церемонии стало традиционное мексиканское искусство папье-пикадо — декоративных ажурных флагов из бумаги, которые считаются важной частью национальной культуры страны.

В музыкальной программе открытия приняли участие легендарная Шакира, популярная мексиканская рок-группа Maná, колумбийский исполнитель J Balvin, мексиканский певец Alejandro Fernández и южноафриканская звезда Tyla.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных сборных.

22:05

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года проходит на арене «Ацтека» в Мехико перед стартовым матчем Мексика — ЮАР.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года началась в Мексике. Турнир будет продолжаться до 19 июля.

Мероприятие проходит на арене «Ацтека» в Мехико перед стартовым матчем Мексика — ЮАР, который начнется в 22:00 по мск. Сборные этих же стран открывали мировое первенство в 2010 году в Йоханнесбурге (ЮАР). Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

На церемонии открытия выступят множество звезд, включая David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion, Андреа Бочелли и Шакиру с гимном ЧМ-2026 — Dai Dai.

Турнир пройдет на территории трех стран — США, Канада Мексика и пройдет в 16 городах: 11 из них — в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл), три — в Мексике (Мехико, Гвадалахара и Монтеррей), еще два — в Канаде (Ванкувер и Торонто).

В турнире примут участие рекордные 48 команд вместо 32. Все сборные будут разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф выйдут победители и команды, занявшие вторые места, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места.

Действующими чемпионами мира по футболу является сборная Аргентины. Она завоевала этот титул на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в финале сборную Франции по пенальти (3:3, пенальти — 4:2).