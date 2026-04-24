В Уджаре шакал напал на жителей, три человека пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности нападения шакала на жителей Уджарского района.

О подробностях инцидента Report рассказала пострадавшая в результате нападения жительница села Рестеджа Фатма Гасанова.

По ее словам, во время работы на приусадебном участке она увидела, как шакал напал на ее соседку Гюляндам Мамедову, и бросилась на помощь. Женщине с трудом удалось спасти пожилую соседку.

Г.Мамедова отметила, что без помощи соседки хищник мог ее растерзать.

Позже Ф.Гасанова, вернувшись домой, сама подверглась нападению шакала в собственном дворе. Услышав крики женщины, во двор выбежал ее супруг Муса Гасанов. В ходе нападения животное откусило ему палец, однако супругам удалось убить шакала.

Супруги с тяжелыми травмами были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение.

В Уджарском районе жители подверглись нападению шакала.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Растаджа.

Местная жительница, 72-летняя Гюляндам Мамедова, подверглась нападению шакала прямо во дворе своего дома. Соседи, пришедшие на помощь женщине, - 67-летний Муса Гасанов и его супруга, 65-летняя Фатма Гасанова, - также получили травмы от хищника.

В ответ на запрос Report в Уджарской центральной районной больнице сообщили, что три человека (один мужчина и две женщины) поступили в отделение скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом «укус шакала».

После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой на амбулаторное лечение.