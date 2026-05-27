Тиктокер Arzum опубликовала видео резонансного ДТП - ВИДЕО

Тиктокер Илдуза Гаджиева, известная под псевдонимом Arzum 9999, рассказала о ДТП, произошедшем несколько месяцев назад.

Она также опубликовала видео момента аварии.

По словам блогера, причиной происшествия стала грубая ошибка другой стороны. Илдуза Гаджиева отметила, что запись аварии уже представлена в суде в качестве доказательства.

Отметим, что следующее заседание назначено на 4 июня.

Напомним, что инцидент произошёл в июне 2025 года в посёлке Мардакян Хазарского района Баку. В результате ДТП один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы.

Напомним, что на время следствия в отношении блогера была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.