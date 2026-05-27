Швейцария проведет референдум за «вечный нейтралитет»

Швейцария назначила на 27 сентября референдум по народной инициативе «О нейтралитете».

Документ предполагает закрепление в конституции принципа «вечного, вооружённого и всеобъемлющего нейтралитета», который исключает введение любых санкций, кроме решений Совбеза ООН, сообщает ТАСС.

Инициатива была запущена в ноябре 2022 года после того, как правительство конфедерации присоединилось к санкциям против России вслед за Евросоюзом. По мнению авторов, этот шаг поставил под угрозу безопасность страны, впервые сделав её стороной в конфликте с ядерной державой.

Инициаторы считают, что политики отходят от традиционного курса, поэтому нейтралитет необходимо закрепить жёстко и недвусмысленно в основном законе. Предлагается запретить не только участие в военных действиях за рубежом, но и любые невоенные меры принуждения — экономические и дипломатические санкции, а также ограничения на поездки.