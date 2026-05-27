Кавелашвили: Сотрудничество между Баку и Тбилиси укрепляет безопасность региона

Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией укрепляются.

Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Михеил Кавелашвили, поздравляя мусульманскую общину на мероприятии в мечети в Тбилиси по случаю праздника Гурбан.

Президент отметил особую значимость отношений дружбы и братства между Грузией и Азербайджаном. По его словам, сотрудничество двух стран основано на взаимном уважении и исторических связях.

Кавелашвили, напомнив о своих визитах в Азербайджан, заявил, что воспринимает страну как родное и братское государство. Он подчеркнул, что мир, стабильность и сотрудничество между Азербайджаном и Грузией способствуют укреплению общей безопасности в регионе.

Президент также отметил, что азербайджанская община в Грузии является неотъемлемой частью страны. По его словам, участие азербайджанских депутатов и представителей общины в общественно-политической жизни способствует дальнейшему углублению связей между двумя государствами.

Кавелашвили также затронул вопрос социального положения проживающих в Грузии азербайджанцев и важности изучения ими государственного языка. Он отметил, что прогресс в этом направлении расширяет возможности граждан и способствует их интеграции в общество.

В завершение президент подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в стране, повышения благосостояния граждан и продолжения созидательной деятельности.