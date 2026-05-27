 МИД Германии: Азербайджан является для нас очень важным партнером | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

МИД Германии: Азербайджан является для нас очень важным партнером

First News Media18:00 - Сегодня
МИД Германии: Азербайджан является для нас очень важным партнером

Азербайджан является для нас очень важным партнером не только в регионе, но и в целом. У нас сложились длительные прекрасные отношения с Азербайджаном, и, конечно, мы видим возможности, которые открывает регион благодаря достижению мира с Арменией. Мы поддерживаем это.

Данный шаг требует большой смелости от обеих сторон и действительно заслуживает всесторонней поддержки. Германия готова к этому и видит дополнительные возможности в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом азербайджанским СМИ сказал начальник главного управления по делам Европы Министерства иностранных дел (МИД) Германии, посол Кристоф Исранг.

Коснувшись перспектив отношений Азербайджана с Европейским Союзом и Германией, К.Исранг отметил: «Отношения между Германией и Азербайджаном, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом уже достаточно близки. Однако существует еще больший потенциал для дальнейшего укрепления этих связей. А шаги, предпринимаемые в направлении мира в регионе, создают прочную основу для еще более активного развития этих отношений. Думаю, мы все хотим вместе воспользоваться этой возможностью».

Поделиться:
311

Актуально

Общество

В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Xроника

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь ...

Политика

Кавелашвили: Сотрудничество между Баку и Тбилиси укрепляет безопасность региона

Общество

На участке дороги Локбатан - Гюздек в Баку ведутся восстановительные работы - ...

Политика

Шахин Бабаев: 10 новых станций метро появятся в Баку до 2030 года

Хафиз Гаджиев попросил у богатых людей пайки с мясом на Гурбан-байрамы: У меня нет такой возможности

Швейцария проведет референдум за «вечный нейтралитет»

Тиктокер Arzum опубликовала видео резонансного ДТП - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Завтра часть Баку останется без газа

Россия выплатит компенсацию Азербайджану за сбитый в 2024 году самолет AZAL

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Начался судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении - ФОТО

Последние новости

В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

Сегодня, 20:40

Шахин Бабаев: 10 новых станций метро появятся в Баку до 2030 года

Сегодня, 20:20

Владимир Путин прибыл в Казахстан с госвизитом

Сегодня, 20:00

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь Украине

Сегодня, 19:45

Россия отправит в Армению карбамид и муку через Азербайджан

Сегодня, 19:30

Хафиз Гаджиев попросил у богатых людей пайки с мясом на Гурбан-байрамы: У меня нет такой возможности

Сегодня, 19:17

Швейцария проведет референдум за «вечный нейтралитет»

Сегодня, 19:00

Тиктокер Arzum опубликовала видео резонансного ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 18:48

Кавелашвили: Сотрудничество между Баку и Тбилиси укрепляет безопасность региона

Сегодня, 18:15

МИД Германии: Азербайджан является для нас очень важным партнером

Сегодня, 18:00

В Черновцах представлены богатое культурное наследие и национальная кухня Азербайджана

Сегодня, 17:50

Оверчук: Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Сегодня, 17:16

Премьер Греции поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 17:07

Захарова: РФ уведомила МИД Армении о возможности денонсации соглашения по газу

Сегодня, 17:05

Модрич решил завершить карьеру

Сегодня, 16:53

В Азербайджане видимость на дорогах снизится до 1000 м

Сегодня, 16:43

Президент Индии поздравил азербайджанского коллегу с Днем независимости

Сегодня, 16:34

Песков: Льготный газ для Армения - это не с неба, а за счет России

Сегодня, 16:25

Президент Греции поздравил азербайджанского коллегу с Днем независимости

Сегодня, 15:55

«Любить родину важно для счастливой жизни»: Владислав Лисовец поздравил Азербайджан с Днём независимости - ВИДЕО

Сегодня, 15:35
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25