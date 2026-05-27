МИД Германии: Азербайджан является для нас очень важным партнером

Азербайджан является для нас очень важным партнером не только в регионе, но и в целом. У нас сложились длительные прекрасные отношения с Азербайджаном, и, конечно, мы видим возможности, которые открывает регион благодаря достижению мира с Арменией. Мы поддерживаем это.

Данный шаг требует большой смелости от обеих сторон и действительно заслуживает всесторонней поддержки. Германия готова к этому и видит дополнительные возможности в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом азербайджанским СМИ сказал начальник главного управления по делам Европы Министерства иностранных дел (МИД) Германии, посол Кристоф Исранг.

Коснувшись перспектив отношений Азербайджана с Европейским Союзом и Германией, К.Исранг отметил: «Отношения между Германией и Азербайджаном, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом уже достаточно близки. Однако существует еще больший потенциал для дальнейшего укрепления этих связей. А шаги, предпринимаемые в направлении мира в регионе, создают прочную основу для еще более активного развития этих отношений. Думаю, мы все хотим вместе воспользоваться этой возможностью».