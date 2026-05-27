На участке дороги Локбатан - Гюздек в Баку ведутся восстановительные работы - ВИДЕО

В Баку стартовали восстановительные работы на участке автодороги Локбатан — Гюздек, расположенном на 2,2-м километре трассы.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на территории организуется временная объездная дорога. После ввода альтернативного маршрута в эксплуатацию планируется демонтаж водопропускного сооружения, которое оказалось повреждено в результате селевых потоков и было признано аварийным.

Как сообщает 1news.az, одновременно с восстановительными мероприятиями начнется разработка проекта нового моста, который будет построен на данном участке дороги.

Сообщается, что строительные и восстановительные работы проводятся в соответствии с распоряжением Президента Азербайджан.