Израиль прекратил сотрудничество с офисом Генсека ООН

Израиль объявил о приостановке сотрудничества с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявив, что больше не будет поддерживать контакты с его структурой, сообщает I24 news.

Решение связано с включением израильских структур в доклад ООН по вопросам сексуального насилия в зонах конфликтов, где они оказались перечислены вместе с группировкой ХАМАС.

Как сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, израильская миссия прекращает любое взаимодействие с офисом Гутерриша на период его пребывания в должности.

Он назвал решение ООН «моральным скандалом» и заявил, что Генеральный секретарь «поставил Израиль в один ряд с ХАМАС и другими террористическими организациями».

По данным израильской стороны, решение стало итогом длительных переговоров с представителями ООН, в ходе которых Израиль предоставлял документы и разъяснения в ответ на выдвинутые обвинения. Однако, несмотря на эти усилия, включение израильских структур в список было сохранено.

В Израиле утверждают, что речь идёт о политически мотивированном шаге, подрывающем доверие к международной организации.

В ответ Тель-Авив заявил о полном прекращении контактов с офисом Генерального секретаря до дальнейшего уведомления.

Параллельно подчёркивается, что список ООН касается предполагаемых случаев сексуального насилия в условиях конфликтов и включает различные стороны вооружённых конфликтов, включая ХАМАС.