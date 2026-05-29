Tasnim: меморандум между Ираном и США еще не согласован и не утвержден

Проект соглашения по урегулированию конфликта между Ираном и США до сих пор не согласован и не утвержден.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.

"Утверждения некоторых западных источников о том, что текст так называемого меморандума о взаимопонимании между Ираном и США окончательно утвержден и ожидает объявления не соответствуют действительности. Иран еще не объявил пакистанскому посреднику об окончательном утверждении текста", - отмечает источник.

Ранее портал Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании.

