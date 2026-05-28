Жара в Италии вызвала отключения электроэнергии

Из-за аномальной жары и перегрузки устаревшей городской сети в северо-западном итальянском городе Турин возникли перебои с электроснабжением, сообщает Reuters.

В последние дни отключения электроэнергии затронули несколько районов города. Из-за неработающих светофоров на дорогах образовались пробки, а муниципальные службы были переведены в режим повышенной готовности.

Мэр Турина Стефано Ло Руссо заявил, что нынешняя ситуация выявила уязвимость городской энергосистемы, которая нуждается в модернизации и дополнительных инвестициях.

По его словам, техническое обслуживание сетей запланировано, однако это масштабная работа, требующая времени.

В энергетической компании Iren, обслуживающей около 650 тыс. потребителей в Турине, сообщили, что жара пришла раньше обычного, создав дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Сочетание высоких температур и увеличенной продолжительности светового дня приводит к перегреву кабелей и росту потребления электроэнергии.

По прогнозу метеослужбы Италии, температура воздуха в Турине в четверг достигнет +32 °C. Власти города предупредили жителей о рисках, связанных с жарой, а также открыли общественные пространства с вентиляторами и кондиционерами для помощи населению.