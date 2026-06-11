Все матчи чемпионата мира по футболу будут доступны азербайджанским зрителям в прямом эфире – ПОДРОБНОСТИ

Стартующий сегодня, 11 июня, чемпионат мира по футболу будет представлен азербайджанским зрителям Общественным телевидением (ITV) в высоком качестве, в соответствии с правилами вещания FIFA и международными телевизионными стандартами.

Из 104 матчей чемпионата, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, 92 будут показаны в прямом эфире на Общественном телевидении, сообщает 1news.az со ссылкой на ITV.

Для того чтобы азербайджанские болельщики смогли посмотреть все игры чемпионата мира вживую, ITV обеспечило трансляцию 12 матчей третьего тура группового этапа, которые будут проходить одновременно, на телеканале CBC Sport. Таким образом, все матчи турнира будут доступны зрителям в прямом эфире.

В соответствии с лицензионными требованиями, в течение турнира в прямом эфире на YouTube-канале Общественного телевидения будут показаны только 15 матчей. В их числе - три игры сборной Турции на групповом этапе, а также 12 матчей начиная со стадии 1/8 финала. Все эти встречи будут доступны в прямом эфире на официальном YouTube-канале ITV.

Все матчи, транслируемые на канале İTV, также можно будет смотреть в режиме реального времени на https://itv.az/

Ежедневно в 12:30 болельщики смогут смотреть программу «FİFA Günün İcmalı», а повторы матчей, прошедших в ночное время, будут выходить в эфир Общественного телевидения с 14:00 до 18:00. Самые яркие моменты матчей, голы и обзоры также будут публиковаться на YouTube-канале ITV.

Кроме того, в течение дня в рамках программы «Bol futbol» ключевые события турнира и самые актуальные новости будут обсуждаться с участием профессиональных экспертов. В программе будут использоваться современные технологии вещания и новые форматы подачи контента.

К комментированию матчей будут привлечены комментаторы Общественного телевидения и телеканала CBC Sport.

Кроме того, согласно достигнутой договорённости, матчи чемпионата мира будут транслироваться и на Общественном радио. Таким образом, Общественное радио станет единственным радиовещателем в Азербайджане, который будет освещать матчи чемпионата мира FIFA по футболу.

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