Сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Национальная сборная Азербайджана по футболу успешно завершила июньский учебно-тренировочный сбор, обыграв сборную Сан-Марино в товарищеском матче со счётом 2:1.

Встреча, состоявшаяся в Сомбатхей, началась неудачно для команды под руководством Айхан Аббасов. Уже на 9-й минуте капитан соперника Никола Нанни воспользовался ошибкой обороны и вывел свою команду вперёд.

Подопечные Айхана Аббасова сумели отыграться в середине первого тайма благодаря точному удару Рахмана Дашдамирова. А сразу после перерыва победный гол красивым дальним ударом забил Ренат Дадашов.

Несмотря на итоговый успех, матч нельзя назвать лёгким для азербайджанской сборной. Команда Сан-Марино, занимающая последнее место в рейтинге ФИФА, оказала серьёзное сопротивление и несколько раз создала опасные моменты у ворот Шахрудин Магомедалиев.

Игра также получилась напряжённой: предупреждения в составе Азербайджана получили Эмин Махмудов, Айхан Гусейнов, Рахиль Мамедов, Торал Байрамов и Эмиль Сафаров.

Эта победа стала первой для сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова и позволила команде реабилитироваться после поражения от Мальта со счётом 0:2.