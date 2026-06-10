Сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Национальная сборная Азербайджана по футболу успешно завершила июньский учебно-тренировочный сбор, обыграв сборную Сан-Марино в товарищеском матче со счётом 2:1.
Встреча, состоявшаяся в Сомбатхей, началась неудачно для команды под руководством Айхан Аббасов. Уже на 9-й минуте капитан соперника Никола Нанни воспользовался ошибкой обороны и вывел свою команду вперёд.
Подопечные Айхана Аббасова сумели отыграться в середине первого тайма благодаря точному удару Рахмана Дашдамирова. А сразу после перерыва победный гол красивым дальним ударом забил Ренат Дадашов.
Несмотря на итоговый успех, матч нельзя назвать лёгким для азербайджанской сборной. Команда Сан-Марино, занимающая последнее место в рейтинге ФИФА, оказала серьёзное сопротивление и несколько раз создала опасные моменты у ворот Шахрудин Магомедалиев.
Игра также получилась напряжённой: предупреждения в составе Азербайджана получили Эмин Махмудов, Айхан Гусейнов, Рахиль Мамедов, Торал Байрамов и Эмиль Сафаров.
Эта победа стала первой для сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова и позволила команде реабилитироваться после поражения от Мальта со счётом 0:2.
23:41
Сборная Азербайджана вышла вперёд в товарищеском матче с Сан-Марино.
Команда Айхана Аббасова забила второй мяч вскоре после перерыва.
На 49-й минуте Ренат Дадашов поразил ворота соперника и вывел азербайджанскую сборную вперёд — 2:1.
23:11
Сборная Азербайджана по футболу проводит товарищеский матч против Сан-Марино.
Встреча проходит на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее.
Подопечные Айхана Аббасова сравняла счёт и восстановили равновесие на 27-й минуте встречи.
Гол забил Рахман Дашдамиров, точным ударом сделав счёт 1:1.
Ранее в матче счёт открыл капитан сборной Сан-Марино Никола Нанни.