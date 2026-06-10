 Сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media00:13 - Сегодня
Сборная Азербайджана одержала волевую победу над Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Национальная сборная Азербайджана по футболу успешно завершила июньский учебно-тренировочный сбор, обыграв сборную Сан-Марино в товарищеском матче со счётом 2:1.

Встреча, состоявшаяся в Сомбатхей, началась неудачно для команды под руководством Айхан Аббасов. Уже на 9-й минуте капитан соперника Никола Нанни воспользовался ошибкой обороны и вывел свою команду вперёд.

Подопечные Айхана Аббасова сумели отыграться в середине первого тайма благодаря точному удару Рахмана Дашдамирова. А сразу после перерыва победный гол красивым дальним ударом забил Ренат Дадашов.

Несмотря на итоговый успех, матч нельзя назвать лёгким для азербайджанской сборной. Команда Сан-Марино, занимающая последнее место в рейтинге ФИФА, оказала серьёзное сопротивление и несколько раз создала опасные моменты у ворот Шахрудин Магомедалиев.

Игра также получилась напряжённой: предупреждения в составе Азербайджана получили Эмин Махмудов, Айхан Гусейнов, Рахиль Мамедов, Торал Байрамов и Эмиль Сафаров.

Эта победа стала первой для сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова и позволила команде реабилитироваться после поражения от Мальта со счётом 0:2.

23:41

Сборная Азербайджана вышла вперёд в товарищеском матче с Сан-Марино.

Команда Айхана Аббасова забила второй мяч вскоре после перерыва.

На 49-й минуте Ренат Дадашов поразил ворота соперника и вывел азербайджанскую сборную вперёд — 2:1.

23:11

Сборная Азербайджана по футболу проводит товарищеский матч против Сан-Марино.

Встреча проходит на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее.

Подопечные Айхана Аббасова сравняла счёт и восстановили равновесие на 27-й минуте встречи.

Гол забил Рахман Дашдамиров, точным ударом сделав счёт 1:1.

Ранее в матче счёт открыл капитан сборной Сан-Марино Никола Нанни.

 

 

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