Катар — Швейцария: неожиданная ничья на последних минутах - ОБНОВЛЕНО

Матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии завершился со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо ударом с пенальти на 17-й минуте. В конце встречи, на 90+4-й минуте, защитник Катара Буалем Хухи сравнял счёт.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

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Завершился первый тайм матча группы B чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Швейцарии.

Швейцария ушла на перерыв с преимуществом в одно очко.

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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии.

Игра проходит на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Саид Мартинес (Гондурас). Счёт в матче 1:0 в пользу европейской команды.

Счёт в матче открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо ударом с пенальти на 17-й минуте.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: «Чемпионат»