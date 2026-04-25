Заур Кямал возвращается в эфир

Телеведущий канала ARB TV Заур Кямал вновь вернётся в эфир.

Как сообщает Manset.az, ведущий выйдет в эфир 4 мая с новой программой, название которой пока не раскрывается. При этом его прежний проект «Həmin Zaur» будет представлен под другим названием.

Сам Заур Кямал также подтвердил эту информацию: «4 мая мы возвращаемся в эфир. Программа будет выходить на ARB TV».

Отметим, что в прошлом месяце с эфира были сняты сразу несколько популярных передач, включая «Bizimləsən» Заура Бахшалиева, «Rəngarəng» Заура Набиооглу, а также программы Хошгадам Хидаятгызы и Заура Кямала. В качестве причины были отмечены претензии к содержанию передач — их сочли чрезмерно примитивными и не соответствующими этическим нормам.