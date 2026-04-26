В Румынии ввели пожизненное заключение за фемицид

Президент Румынии Никушор Дан подписал закон о предотвращении и борьбе с фемицидом, который вводит суровые наказания за убийство женщин на почве гендерной ненависти или в рамках домашнего насилия.

Согласно новому законодательству, фемицид классифицируется как убийство при отягчающих обстоятельствах. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненное заключение. Закон также вводит понятие «непрямого фемицида», который включает случаи самоубийства женщины в результате систематического домашнего насилия.

По словам президента, принятие закона стало ответом на «болезненную реальность» роста числа преступлений внутри семей. Только за 2025 год в Румынии было официально зафиксировано 66 случаев фемицида. Новые нормы призваны обеспечить правоохранительные органы инструментами для своевременного вмешательства до того, как акты агрессии приведут к трагедии.