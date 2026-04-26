Ильхамия Рза: «Это и есть реформа телевидения?»

First News Media18:55 - Сегодня
Ильхамия Рза: «Это и есть реформа телевидения?»

Известная телеведущая Ильхамия Рза поделилась своим мнением о закрытии некоторых передач в социальных сетях.

Приводим её публикацию:

«На этой неделе у меня было время, я посмотрела эфиры. Какие реформы были проведены, я так и не поняла. Закрытие передач Эльгиза и Хошгедем Бахшалиевой — это и есть реформа? Во-первых, передачи одного и того же типа продолжают выходить, и это дискриминация, это несправедливость. Во-вторых, я не могу однозначно говорить о других уволенных ведущих, но игнорировать стиль ведения и профессионализм Эльгиза и Хошгедем Бахшалиевой невозможно. Почему бы нам не увидеть их в других проектах? Удивительно, что те самые телеканалы, которые получали доходы и рейтинги от этих социальных передач, остались на своих местах, а уволенными или попавшими в «штрафную» оказались только ведущие. Ведь недовольство вызывали содержание передач и то, что в них происходило. Но за это отвечают не только ведущие, ведь за происходящее в эфире в первую очередь несут ответственность руководители каналов. Почему проблема персонализируется? В эфире по-прежнему есть низкокачественные шоумены, продолжаются пустые застольные разговоры. Что изменилось?

P.S. Единственный момент, который меня радует, — это частичное (не полное) прекращение обсуждения аморальных и криминальных семейных историй».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен «премии Герники за мир и ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Политика

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Удержать марку лучших в Европе

Общество

Ильхамия Рза: «Это и есть реформа телевидения?»

В ДТП в Джалилабаде пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

Объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с усилением ветра

Сегодня свыше 55 тыс. выпускников сдали экзамен — ГЭЦ - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

Мать 15-летней роженицы: Дочь сказала, что ее изнасиловал сосед - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Изменена дата проведения «Последнего звонка» в школах Азербайджана

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Последние новости

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:31

Трамп пообещал скорое завершение войны, пригнозив Ирану ударом по нефтяным объектам

Сегодня, 20:10

«Карабах» лидирует в матче с «Нефтчи» по итогам первого тайма - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 19:49

СМИ: В КНР создали крупнейший танкер для перевозки СПГ

Сегодня, 19:40

Арагчи прибыл в Исламабад, затем направится в Москву - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:24

Трамп: Инцидента со стрельбой не произошло бы, если бы в Белом доме был сооружен безопасный бальный зал

Сегодня, 19:01

Ильхамия Рза: «Это и есть реформа телевидения?»

Сегодня, 18:55

В ДТП в Джалилабаде пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

Кир Стармер и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Сегодня, 18:05

КСИР перехватил два контейнеровоза около Ормузского пролива

Сегодня, 17:35

СМИ: Израиль ударил по покинутым жителями поселкам на юге Ливана

Сегодня, 17:19

В Румынии ввели пожизненное заключение за фемицид

Сегодня, 16:37

Удержать марку лучших в Европе

Сегодня, 16:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен «премии Герники за мир и примирение»

Сегодня, 16:00

Объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с усилением ветра

Сегодня, 15:45

Министр обороны Мали Садио Камара погиб при нападении на его дом

Сегодня, 15:33

Сегодня свыше 55 тыс. выпускников сдали экзамен — ГЭЦ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Владимир Зеленский на пресс-конференции с Майей Санду заявил об усилении атак России на инфраструктуру

Сегодня, 15:13

На авиабазе Фэрфорд в Великобритании произошел крупный пожар

Сегодня, 14:52

Житель Ходжалинского района подорвался на мине в Агдере

Сегодня, 14:42
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50