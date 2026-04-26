Ильхамия Рза: «Это и есть реформа телевидения?»

Известная телеведущая Ильхамия Рза поделилась своим мнением о закрытии некоторых передач в социальных сетях.

«На этой неделе у меня было время, я посмотрела эфиры. Какие реформы были проведены, я так и не поняла. Закрытие передач Эльгиза и Хошгедем Бахшалиевой — это и есть реформа? Во-первых, передачи одного и того же типа продолжают выходить, и это дискриминация, это несправедливость. Во-вторых, я не могу однозначно говорить о других уволенных ведущих, но игнорировать стиль ведения и профессионализм Эльгиза и Хошгедем Бахшалиевой невозможно. Почему бы нам не увидеть их в других проектах? Удивительно, что те самые телеканалы, которые получали доходы и рейтинги от этих социальных передач, остались на своих местах, а уволенными или попавшими в «штрафную» оказались только ведущие. Ведь недовольство вызывали содержание передач и то, что в них происходило. Но за это отвечают не только ведущие, ведь за происходящее в эфире в первую очередь несут ответственность руководители каналов. Почему проблема персонализируется? В эфире по-прежнему есть низкокачественные шоумены, продолжаются пустые застольные разговоры. Что изменилось?

P.S. Единственный момент, который меня радует, — это частичное (не полное) прекращение обсуждения аморальных и криминальных семейных историй».